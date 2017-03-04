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İŞTE İSTANBUL’UN YENİ SİLUETİ

İşte İstanbul’un yeni silueti

Dev projelerle yeni bir siluete kavuşan İstanbul, Ayasofya Müzesi'nden çekilen görüntülerde ortaya çıkan manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Dev projelerle yeni bir siluete kavuşan İstanbul, Ayasofya Müzesi'nden çekilen görüntülerde ortaya çıkan manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu. Görüntülerde Ayasofya'nın sağ tarafında Çamlıca televizyon kulesi sol tarafında minarelerinin arasında Çamlıca Camii'nin görüntüsü kendine hayran bıraktı.

İstanbul'un yeni silueti tarihi yarımadada çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Ayasofya Müzesi'nin bir tarafında yapımı devem eden Çamlıca televizyon kulesi, sol tarafında minarelerin arasında Çamlıca Camii görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde oluşan manzara kendine hayran bıraktı. Küçük Çamlıca Tepesinde yapımı devam eden televizyon kulesi bittiğinde Çamlıca'da bulunan radyo ve televizyon vericileri kaldırılarak İstanbul'un siluetine değer katacak. Tarihi yarımadada İstabul'un yeni siluetini gören vatandaşlar ise bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

İHA
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