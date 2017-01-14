İŞTE MİT'İN BYLOCK RAPORU

İşte MİT'in ByLock raporu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen raporda, 200 bini aşkın bylock kullanıcısının olduğu açıklandı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı’nın FETÖ’nün gizli haberleşme programına ilişkin hazırladığı teknik raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen raporda, 200 bini aşkın bylock kullanıcısının olduğu açıklandı.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Deniz Kuvvetleri’nde yaşananların anlatıldığı iddianameye de giren MİT’in bylock raporunda çarpıcı bilgiler yer aldı. MİT’in teknik çalışmaları sonucunda sonuç ve değerlendirmeler 10 madde halinde sıralandı. Raporda, Bylock’un Google Play’de 2014 yılının başlarında kullanıma sunulduğu ve 2016 yılının ilk aylarına kadar çeşitli versiyonlarla kullanıldığı belirtildi. Uygulamanın; kriptolu anlık mesajlaşma, kriptolu sesli görüşme, grup mesajlaşmaları, dosya paylaşımı, e-posta iletimi, arkadaş ekleme özelliklerinin olduğu ifade edilen raporda, arkadaş ekleme işleminin, anılan uygulamaya kayıt olurken kullanıcı tarafından belirlenen ve “Kullanıcı Adı (Kodu/ Rumuzu)” olarak isimlendirilen şahsa özel kodun girilmesi suretiyle gerçekleştirildiği aktarıldı. Raporda, bylock ile ilgili şu bilgiler verildi:

“Uygulama üzerinden telefon numarası veya ‘ad soyad’ bilgileriyle arama yapılarak kullanıcı eklenmesine imkan bulunmamaktadır. Diğer taraftan, ByLock’da, muadil veya yaygın mesajlaşma uygulamalarında bulunan; telefon rehberindeki kişilerin uygulamaya otomatik olarak eklenmesi özelliği bulunmamaktadır. Kullanıcıların birbirleriyle ByLock uygulaması üzerinden iletişime geçebilmeleri için tarafların birbirlerinin ‘Kullanıcı Adı/Kodu’ bilgilerini bilmeleri ve her iki tarafın diğerini arkadaş olarak eklemesi gerekmektedir.” Raporda, “Anlık mesajlaşma uygulamalarında, şahıslar sosyal çevresiyle günlük ve çoğunlukla rutine dair iletişime geçmektedir. ByLock uygulamasındaki iletişim ağı ve içerikler incelendiğinde ise, örgütsel amaç ve temalı bir kullanım görülmektedir” ifadesi kullanıldı.

Cumhuriyet
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