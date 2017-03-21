  • Erdoğan'dan Adnan Menderes hatırlatması
  • Erken emeklilik imkanı tanınan meslek sayısı artıyor
  • DİYARBAKIR'DA OLAY VAR ! NEVRUZ ALANINDA 1 KİŞİ VURULDU !
  • Araç sahiplerine geçmişe dönük iade müjdesi!
  • Trump'tan olay karar ! Listede İstanbul da var

İŞTE NUR YERLİTAŞ'IN MAKYAJSIZ HALİ

İşte Nur Yerlitaş'ın makyajsız hali

Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın makyajsız hali görenleri şaşkına uğrattı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

TV8’deki ‘İşte Benim Stilim’in jüri üyesi Nur Yerlitaş önceki gün Etiler- Akmerkez’deydi. Makyajsız hali ve dağınık saçları ile bambaşka biri gibiydi. Fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olmayan Nur Yerlitaş “Kompleks yapmam, rahatım” dedi.

144
-
Aşık Veysel'in oğlu son isteğini açıkladıAşık Veysel'in oğlu son isteğini açıkladı
Fuhuş için anlaştığı kadını boğarak öldürdüFuhuş için anlaştığı kadını boğarak öldürdü
Samsunlu matematik öğretmeninden görülmemiş iddiaSamsunlu matematik öğretmeninden görülmemiş iddia
Dünyanın en hızlı büyüyen dini İslam!Dünyanın en hızlı büyüyen dini İslam!
AB'den 'Almanya'daki PKK gösterisi'ne ilişkin açıklamaAB'den 'Almanya'daki PKK gösterisi'ne ilişkin açıklama
Çok konuşulacak sahneler !Çok konuşulacak sahneler !
FETÖ'nün Türkiye imamı yakalandıFETÖ'nün Türkiye imamı yakalandı
Fotoğraf paylaştı diye hastanelik etti !Fotoğraf paylaştı diye hastanelik etti !
Beyaz Saray'dan Merkel açıklamasıBeyaz Saray'dan Merkel açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS