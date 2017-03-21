İşte Nur Yerlitaş'ın makyajsız hali

TV8’deki ‘İşte Benim Stilim’in jüri üyesi Nur Yerlitaş önceki gün Etiler- Akmerkez’deydi. Makyajsız hali ve dağınık saçları ile bambaşka biri gibiydi. Fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olmayan Nur Yerlitaş “Kompleks yapmam, rahatım” dedi.