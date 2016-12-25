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İŞTE OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER...

İşte okulların tatil olduğu iller...

Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte bazı illerde okullar tatil edildi.

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Kar yağışının etkisini arttırması ile birlikte 'kar tatili' haberleri art arda geldi. Karaman ve Yüksekova'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (pazartesi) için eğitime ara verildi.

Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (pazartesi) için eğitime ara verildi. karaman Valiliği, okulların yarın için tatil edildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik tahminler ve alınan veriler çerçevesinde önümüzdeki günlerde kar yağışının devam edecek olması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla ilimiz genelindeki tüm okullarımız 26 Aralık 2016 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personeller de aynı tarihte idari izinli sayılmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür" denildi.

Yüksekova'da okullara kar tatili

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle tüm okullar yarın (pazartesi) için 1 gün süreyle tatil edildi.

Yüksekova İlçesi'nde öğleden sonra etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde ilkokul, ortaokul ve liseler, yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.

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