SON DAKİKAERDOĞAN: KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMAYACAK - CANLI YAYIN

İŞTE OPERASYONUN PERDE ARKASI

İşte operasyonun perde arkası

Reina saldırganı, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla sağ olarak ele geçirildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul'da Reina saldırısını düzenleyen teröristin sağ alındığı operasyonla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Saldırganın sağ yakalanması için, İl Emniyet Müdürü talimatıyla sivil polislerin adrese girdiği ve 20 dakikalık mücadele yaşandığı öğrenildi.

Ortaköy Reina’daki yılbaşı gecesi 39 kişinin katledildiği 71 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası terörist sağ olarak yakalandı. Saldırganın sağ yakalanmasının İstanbul Emniyet Müdürü Dr.Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla gerçekleştiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, operasyondan 3 gün önce ev belirlendi. Esenyurt’taki lüks sitede bulunan adres izlemeye alındı. Dr. Mustafa Çalışkan olayın arka planının aydınlatılması için saldırganın sağ alınması gerektiğini belirtti. Operasyon öncesi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) birimleri ile toplantı yapıldı.

Elde edilen bilgiler değerlendirildi. Teröristin sağ alınması için riskler değerlendirildi. Tüm risklere karşın teröristin sağ alınmasının önemli olduğu sonucuna ulaşıldı. Bu görevi yapmak için TEM Operasyon Timi’nden özel ekip oluşturdu. Sivil ekipler, operasyon startı ile 23.40’da adrese girdi. Saldırgan polise direnmeye çalıştı. Ekiplere vurmaya çalışan katil, tüm çabalarına karşı etkisiz hale getirildi.

Başarılı operasyon sonrasında yakalanan şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sözcü
728
Recep İvedik'e o ülkeden çok sert tepkiRecep İvedik'e o ülkeden çok sert tepki
Eşini başka adamla yakalayınca...Eşini başka adamla yakalayınca...
Pınar Altuğ'un elbisesi olay olduPınar Altuğ'un elbisesi olay oldu
PKK'ya yardım edenlerin evinden bakın ne çıktıPKK'ya yardım edenlerin evinden bakın ne çıktı
Erdoğan’ın çağrısı, vatandaşın cebini doldurdu!Erdoğan’ın çağrısı, vatandaşın cebini doldurdu!
Kız arkadaşı bıçaklayarak öldürdü !Kız arkadaşı bıçaklayarak öldürdü !
Gökçek'ten FETÖ ifadesiGökçek'ten FETÖ ifadesi
Merkel ve Trump arasında tartışma !Merkel ve Trump arasında tartışma !
PKK'lı terörist keşif yaparken yakalandıPKK'lı terörist keşif yaparken yakalandı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS