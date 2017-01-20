İŞTE REİNA CANİSİNİN KATLİAM EKİBİ

İşte Reina canisinin katliam ekibi

Reina saldırganına yardım ve yataklık eden DEAŞ'lı teröristler bir bir tespit edildi.

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Reina katliamcısının destek ekibine ortaya çıkartıldı. Farklı ülkelerden gelen bu DEAŞ mensuplarından kimisi teröristi evinde sakladı, kimi de polislerle girdiği çatışmada aynı araçtaydı.

Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, yılbaşı gecesi gerçekleştirilen Reina katliamında terörist ile işbirliği yapan gerek eylemi gerçekleştirmesine, gerekse de kaçışına yardım eden DEAŞ militanlarının çok çeşitli ülke ve ırka mensup kişiler olması dikkat çekti.

Teröristin Zeytinburnu, Sefaköy ve Esenyurt'ta saklandığı günlerde kendisine yardım eden şüpheliler tek tek gözaltına alındı.

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Sabah
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