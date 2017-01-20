İşte Reina canisinin katliam ekibi

Reina katliamcısının destek ekibine ortaya çıkartıldı. Farklı ülkelerden gelen bu DEAŞ mensuplarından kimisi teröristi evinde sakladı, kimi de polislerle girdiği çatışmada aynı araçtaydı.

Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, yılbaşı gecesi gerçekleştirilen Reina katliamında terörist ile işbirliği yapan gerek eylemi gerçekleştirmesine, gerekse de kaçışına yardım eden DEAŞ militanlarının çok çeşitli ülke ve ırka mensup kişiler olması dikkat çekti.



Teröristin Zeytinburnu, Sefaköy ve Esenyurt'ta saklandığı günlerde kendisine yardım eden şüpheliler tek tek gözaltına alındı.