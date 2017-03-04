İşte şimdi kıyamet kopacak ! Almanya'dan Baykal'a izin çıktı

Türk hükümeti tarafından yapılan çalışmalara her fırsatta engel olan Alman hükümeti, 'Hayır' kampanyası yürüten CHP'ye çalışmasında destek oldu.

BAKANLARA İZİN YOK

Türk Bakanların faaliyetlerine engel olan Alman hükümet CHP eski Genel Başkanı ve partinin Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın Almanya'da yapacağı 'Hayır' kampanyasına izin verdi. CHP Birlikleri Almanya Sözcüsü Kazım Kaya'nın daveti üzerine Almanya'ya gidecek olan Baykal, Stuttgart yakınlarındaki Filderstadt'ta 'Referendumda Hayır' konulu toplantıda konuşacağı belirtildi. Alman hükümeti Filderstadt'ta 5 Mart Pazar günü Baykal'ın yapılacağı toplanın yapılması için bir engel görmedi.