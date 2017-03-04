  • Çalışanlara yıllık izin müjdesi
  • En kapsamlı referandum anketi
  • Beyaz TV'ye özür dileten skandal
  • Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'tan sert tepki
  • ABD'den TSK'ya El Bab övgüsü

İŞTE ŞİMDİ KIYAMET KOPACAK ! ALMANYA'DAN BAYKAL'A İZİN ÇIKTI

İşte şimdi kıyamet kopacak ! Almanya'dan Baykal'a izin çıktı

Alman hükümeti CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Filderstadt'ta 'Referendumda Hayır' konulu toplantı yapmasına izin verdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türk hükümeti tarafından yapılan çalışmalara her fırsatta engel olan Alman hükümeti, 'Hayır' kampanyası yürüten CHP'ye çalışmasında destek oldu.

BAKANLARA İZİN YOK

Türk Bakanların faaliyetlerine engel olan Alman hükümet CHP eski Genel Başkanı ve partinin Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın Almanya'da yapacağı 'Hayır' kampanyasına izin verdi. CHP Birlikleri Almanya Sözcüsü Kazım Kaya'nın daveti üzerine Almanya'ya gidecek olan Baykal, Stuttgart yakınlarındaki Filderstadt'ta 'Referendumda Hayır' konulu toplantıda konuşacağı belirtildi. Alman hükümeti Filderstadt'ta 5 Mart Pazar günü Baykal'ın yapılacağı toplanın yapılması için bir engel görmedi.

Yeni Şafak
158
-
Taciz cinayetinde şoke eden gerçek !Taciz cinayetinde şoke eden gerçek !
Kolunun içinden bakın ne çıktıKolunun içinden bakın ne çıktı
Milli savaş uçağı için tarih belli olduMilli savaş uçağı için tarih belli oldu
Ümit Özdağ'dan Bakan Bozdağ'a ''Almanya'' tepkisiÜmit Özdağ'dan Bakan Bozdağ'a ''Almanya'' tepkisi
Ş. Urfa'daki kavgaya Bakan korumaları kavga ettiŞ. Urfa'daki kavgaya Bakan korumaları kavga etti
WhatsApp hayat kurtardı !WhatsApp hayat kurtardı !
Erdoğan'ın izlenme rekorları kıran çay sohbetiErdoğan'ın izlenme rekorları kıran çay sohbeti
İşte Yurtta Sulh Konseyi Üyeleriİşte Yurtta Sulh Konseyi Üyeleri
Ak Partili vekil ile gazeteci arasında söz düellosuAk Partili vekil ile gazeteci arasında söz düellosu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS