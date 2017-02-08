İŞTE TAKSİM CAMİİ'Sİ

İşte Taksim Camii'si

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onay verilen Taksim Meydanı’na yapılacak caminin fotoğrafları ortaya çıktı.

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Maksem’in arkasındaki derme çatma mescidin bulunduğu alana yapılacak cami ile 49 yıllık tartışma sona erecek. Vakıflara ait 2 bin 482 m²lik araziye yapılacak olan caminin çizim aşamasında Beyoğlu’nun tarihî hassasiyeti, bölge dokusu ve en önemlisi hemen arkasında yer alan Rum Ortodoks Kilisesi ile Ermeni Katolik Kiliselerinin yüksekliklerinin dikkate alındığı belirtildi. Caminin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre kubbe yüksekliği 9,6 metre toplam mahya yüksekliği 30,3 metre olacak. Bu yükseklik özellikle diğer dini mabetlerin yüksekliği dikkate alınarak projelendirilen cami tamamlandığında aynı anda zemin katta 960 kişi ibadet edebilecek. Kot farkı dikkate alınarak tasarlanan projenin yer altında üç katı bulunacak. Yapıda konferans ve sergi salonları da tasarlanırken 875 m² zemine oturan projenin dış cephesinde açık renk tabii taşlar kullanılması planlanıyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Taksim’e yapılacak caminin diğer mabetlerle birlikte çok sesliliği temsil edeceğini belirtti. 

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