İŞTE TÜRKİYE'NİN EN MERAK EDİLEN SİTESİ

İşte Türkiye'nin en merak edilen sitesi

Sanattan siyasete, spordan tıp alanına kadar Türkiye’nin en ünlü isimlerinin yaşam alanı olarak tercih ettiği Acarkent, ilk kez bir filmde tüm detayları ile gün yüzüne çıktı. Hem de 4K görüntü kalitesiyle…

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İstanbul’un içerisinde bulunduğu şartlar sebebiyle trafik, güvenlik, yeşil alan ve oksijen oranı yüksekliği gibi seçenekler insanların yaşam alanı tercihlerinde en önemli kriterleri oluşturuyor. Bu anlamda ekonomi seviyesi yüksek Türkiye’nin ünlü isimleri uzun yıllardır İstanbul Beykoz’da yer alan Acarkent’i tercih ediyor.

Magazin haberlerinden, ekonomi haberlerine kadar pek çok alanda medyada ismi sık sık  geçen Acarkent, Türkiye’nin en meşhur ve en merak edilen sitesi olma ünvanını elinde tutuyor.

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Tek Parsel’de Türkiye’nin En Büyüğü

Beykoz’da 2 milyon 300 bin metrekare alan üzerinde tek parsel üzerine kurulan Acarkent bu anlamda Türkiye’nin en büyük sitesi olma ünvanını halen elinde tutuyor.

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İşte Türkiye’nin en meşhur sitesi ilk kez bir filmde tüm detayları ile görüntülendi. Filmde Acarkent’in 10 bin adet ağaç ve bitki türü içerisinde, tartan pistten spor alanlarına, iş merkezlerinden konut alanlarına kadar 3 binin üzerindeki bağımsız bölümü tüm alanları ile görüntülendi.

Filmde Acarkent sakinlerinden olan ünlü müzisyen, büyükelçi ve tıp doktoru gibi önemli isimlerde Acarkent’te yaşamı röportajları ile anlatıyor.

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Türkiye’de bir ilk

Yapımcılığı ve Yönetmenliği Umut Mete Soydan tarafından yapılan film, bir site yaşamını film olarak ekrana getirme konusunda da bir ilk özelliği taşıyor. Filmde Acarlar Şirketler Topluluğu tarafından Acarkent içerisine inşa edilmekte olan AcarBlu projesinin de görüntüleri yer alıyor. 

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