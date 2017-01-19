İŞTE TÜRKİYE'NİN YAŞAM KALİTESİ EN YÜKSEK ŞEHRİ

İşte Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri

TÜİK verilere göre İstanbul bu listede beşinci sırada yer alıyor.

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Nüfus yoğunluğu itibarıyla dünyadaki 172 ülkeden büyük olan İstanbul, konut, çalışma hayatı, gelir, sağlık ve eğitim gibi yaşam boyutlarındaki 41 göstergeyle belirlenen yaşam endeksine göre beşinci oldu. Türkiye genelinde yaşam kalitesi en yüksek il olan Isparta'yı Sakarya, Bolu ve Kütahya takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul, 1927'deki 806 bin 863 kişilik nüfusuna, 31 Aralık 2015 itibarıyla 13 milyon 850 bin 571 kişi daha ekleyerek 14 milyon 657 bin 434 nüfusa ulaştı.

İstanbul, bu büyüklüğüyle aralarında Belçika, İsveç, İsviçre, Bulgaristan, Sırbistan, Norveç, Hırvatistan, Danimarka, Yeni Zelanda, Küba ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu 172 ülkeyi geride bıraktı.

TÜİK verilerine göre 2015 sonu itibarıyla 78 milyon 741 bin olan Türkiye nüfusunun yüzde 18,6'sı İstanbul'da yaşıyor.

Megakent, nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen kilometrekareye düşen insan sayısında 2 bin 821 kişi ile Kocaeli (493), İzmir (347) ve Gaziantep'i (283) açık ara geride bıraktı.

İlk sırada Isparta, son sırada Muş

İstanbul, TÜİK'in konut, çalışma hayatı, gelir, servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, alt yapı hizmetlerine erişim, sosyal hayat ve hayat memnuniyeti olmak üzere, hayatın 11 boyutunu kapsayan ve 41 gösterge ile temsil edilen yaşam endeksinde ise kendisine 5'inci sırada yer bulabildi.

TÜİK'in ilk kez yayımladığı belirtilen endekse göre İstanbul, Isparta, Sakarya, Bolu ve Kütahya'nın gerisinde kaldı. Endeksin en alt sırasında ise Muş yer alıyor.

Her 10 kişiden biri İstanbul'da

Öte yandan Türkiye'de ikamet eden nüfusun doğum yerleri incelendiğinde yüzde 9,6'sının doğum yerinin İstanbul olduğu görülüyor.

İstanbul doğumluları, sırasıyla yüzde 4,3 ile Ankara, yüzde 3,3 ile İzmir, yüzde 2,8 ile Şanlıurfa ve Konya izliyor.

Neredeyse tüm istatistiki verilerde baskın rakamlarla öne çıkan İstanbul'da yurt dışı kökenli vatandaşlar, nüfusun yüzde 3,1'lik kısmını oluştururken, yüzde 2,5'le Sivaslılar 2. yüzde 2 ile Ordulular 3. sırada bulunuyor.

İstanbul'da yaşayan yurt dışı doğumlular arasında Bulgaristan yüzde 23,7 ile ilk sırayı aldı.
TÜİK verilerine göre, ortalama ömür süresi Türkiye için 78 yıl olarak belirlenirken, İstanbul ülke ortalamasının üzerine çıkarak toplamda 78,7, erkeklerde 75,8 kadınlarda ise 81,5 yıl olarak kaydedildi.

AA
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