İŞTE YILIN FOTOĞRAFI

İşte yılın fotoğrafı

Anadolu Ajansı'nın ''Yılın Fotoğrafları'' oylaması sonuçları açıklandı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı. Haber kategorisinde "Türkiye Darbe Girişimine Karşı Tek Yürek", yaşamda "Gözyaşı'nın Babası İçin Çağrısı Karşılık Buldu", sporda ise "Şenol Güneş" başlıklı fotoğraflar birinci oldu.

165 BİN KİŞİ KATILDI

AA'nın, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından haber, yaşam ve spor kategorilerinde toplam 45 kareye yer verdiği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına 165 bin 560 kişi katıldı.

Aralık boyunca devam eden oylamada, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Türkiye Darbe Girişimine Karşı Tek Yürek" fotoğrafı 6 oy farkla birinciliği elde ederken, yaşamda Cem Genco'nun "Gözyaşı'nın Babası İçin Çağrısı Karşılık Buldu", sporda ise Bülent Doruk'un "Şenol Güneş" başlıklı fotoğrafları birinci oldu.

"DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI TEK YÜREK"

"Türkiye Darbe Girişimine Karşı Tek Yürek" başlıklı fotoğrafta, Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişimine karşı Kısıklı'daki Millet Parkı'nda toplanan vatandaşların, ellerindeki meşalelerle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelişleri yer alıyor.

1_9537_2.jpg

"GÖZYAŞI'NIN ÇAĞRISI"

"Gözyaşı'nın Babası İçin Çağrısı Karşılık Buldu" başlıklı fotoğrafta, Suriye'nin İdlib kentinde rejime ait savaş uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını, gözlerini ve işitme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Mamun Halid Nasır'a yardım eli uzatılmasının ardından, 5 yaşındaki kızı Gözyaşı'nın mutluluğu objektife yansıyor.

3_3674.jpg

ŞENOL GÜNEŞ

"Şenol Güneş" başlıklı fotoğrafta ise Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor ile oynadığı maç sonrası, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaşadığı sevinç görülüyor.

4_9314.jpg

462
Diyarbakır'da roketatarlı saldırı girişimiDiyarbakır'da roketatarlı saldırı girişimi
Nişanlısından yürek yakan sözlerNişanlısından yürek yakan sözler
CHP'liler ile polis arasında gerginlikCHP'liler ile polis arasında gerginlik
İşte Reina'ya saldıran teröristin yeni görüntüsüİşte Reina'ya saldıran teröristin yeni görüntüsü
İş adamının kızı da Ortaköy'de hayatını kaybettiİş adamının kızı da Ortaköy'de hayatını kaybetti
Reina saldırısını o örgüt üstlendiReina saldırısını o örgüt üstlendi
''Türkiye'de tatile gidin''''Türkiye'de tatile gidin''
Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak 20 soruFeyzioğlu'ndan çok konuşulacak 20 soru
İşte 2017 gönüllüler ve ünlüler takımı tam kadrosuİşte 2017 gönüllüler ve ünlüler takımı tam kadrosu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS