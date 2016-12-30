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İŞTE ZAMLI İŞSİZLİK MAAŞI VE AGİ ÜCRETLERİ

İşte zamlı işsizlik maaşı ve AGİ ücretleri

Asgari ücretin 1.404 TL'ye çıkmasıyla birlikte işsizlik maaşı ve AGİ tutarları da belirlendi. En düşük işsizlik maaşı 659 TL'den 710 TL'ye çıktı.

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Asgari ücrete zam yapılmasıyla birlikte, işsizlik maaşı ve asgari geçim indirimi (AGİ) de yükseldi. 2017 yılında işsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi. En düşük işsizlik maaşı ise 659 lira iken 710 TL oldu. Önümüzdeki yıl bekar bir çalışana ödenecek AGİ tutarı 133 TL oldu. Ödenecek AGİ tutarı, evli ve eşi çalışmayana 159 TL, evli ve eşi çalışmayan 1 çocukluya 179 TL, evli ve eşi çalışmayan 2 çocukluya 199 TL, evli ve eşi çalışmayan 3 çocukluya 213 TL, evi ve eşi çalışmayan 4 çocukluya ise 226 TL oldu.

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İşte 2017 AGİ ücretleriİşte 2017 AGİ ücretleri
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