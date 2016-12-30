İşte zamlı işsizlik maaşı ve AGİ ücretleri

Asgari ücrete zam yapılmasıyla birlikte, işsizlik maaşı ve asgari geçim indirimi (AGİ) de yükseldi. 2017 yılında işsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi. En düşük işsizlik maaşı ise 659 lira iken 710 TL oldu. Önümüzdeki yıl bekar bir çalışana ödenecek AGİ tutarı 133 TL oldu. Ödenecek AGİ tutarı, evli ve eşi çalışmayana 159 TL, evli ve eşi çalışmayan 1 çocukluya 179 TL, evli ve eşi çalışmayan 2 çocukluya 199 TL, evli ve eşi çalışmayan 3 çocukluya 213 TL, evi ve eşi çalışmayan 4 çocukluya ise 226 TL oldu.