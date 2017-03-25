  • Ailesiyle birlikte sokakta kalınca
  • CHP'den sürpriz erken seçim iddiası
  • Amerika-Rusya PYD ile kol kola
  • Sosyal medyada linç ettiler
  • Şehidi pasta yaptılar

İŞTE ZENGİN ARAPLARIN TÜRKİYE'DE SATIN ALAMADIĞI TEK ŞEY

İşte zengin Arapların Türkiye'de satın alamadığı tek şey

Sivas Kangalı, yırtıcı ve vahşi hayvan besleme meraklısı zengin Arapların çok isteyip alamadıkları tek hayvan oldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

 Son zamanlarda zengin Araplar arasında gelişen yırtıcı ve vahşi hayvan besleme merakı Sivas’a kadar uzandı. Çok sayıda zengin Arab'ın, Sivas’ta yetiştirilen Kangal cinsi köpeklerden satın anlamak için yoğun başvuruda bulundu. Ancak bu talepleri karşılanmadı. Nedeni ise Sivas Kangalı'nın, tescilli ve koruma altında ki ırklar arasında yer alması.

  Konuyla ilgili bilgi aldığımız Sivas İl Özel İdaresi Seçkin Irk Kangal Köpeği eğitim ve Üretim Merkezi Sorumlusu Hüseyin Yıldız, Araplardan gelen yoğun talebi doğrulayarak, koruma altında olan türlerden olduğu için gerçek kangal ırkı köpeklerin yurt dışına çıkartılmasının yasak olduğunu hatırlattı.

  Yıldız yaptığı açıklamada, “Sivas Kangal ırkının membasıdır. Sivas kangal ırkı koyunu ile kangal ırkı köpeği ile bütünleşmiş bir  marka değere sahiptir. Bu uluslararası bir marka değeridir. Bu nedenle Kangal köpeği dünyada yoğun bir rağbet görmektedir. Dünyadan gelen talep çok fazla. arabistan ve Katar gibi ülkelerden yoğun talep var. Araplardan gelen yoğun bir talep var. Ancak gerçek Kangal ırkı köpeklerin ülkeden çıkışı yasak. Aslında bu ırkın Dünyada çok daha popüler hale gelebilmesi için yasak esnetilebilir.” dedi.

  Kurtlardan daha zeki

  Yıldız, Kangal ırkı köpeklerin zekası ile kurtlarla baş edebilen tek tür olduğunu ifade edip, “Kangal, bir avcılığını en iyi bilen, bir kurtlara karşı koyabiliyorsa bu demektir ki Kangal ırkı, Kurt’un stratejisini bozacak kadar güçlü, onu alt edecek kadar kuvvetli, ondan daha zeki ve onu tehdit edebilecek bir ırktır.” dedi.
  Bilindiği gibi koruma altında ki hayvanların yurt dışına çıkışı özel izin gerektiriyor. 2005 yılında yapılan bir yasal düzenleme ile Van kedisi, Ankara kedisi, Kangal köpeği, Artvin engerek yılanı ve yaban koyununun yurt dışarısına çıkartılması ise yasak.

948
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya sert sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya sert sözler
Bakan Eroğlu: ''PKK'yı onlar kurdu''Bakan Eroğlu: ''PKK'yı onlar kurdu''
Yunan basınından şoke eden iddiaYunan basınından şoke eden iddia
Kılıçdaroğlu oğluna kız isteyecekKılıçdaroğlu oğluna kız isteyecek
Salim Müslim'in ağabeyinden Kürtlere uyarıSalim Müslim'in ağabeyinden Kürtlere uyarı
''Çılgın proje'' buraya yapılacak''Çılgın proje'' buraya yapılacak
Bakan Çavuşoğlu Bulgar mevkidaşıyla görüştüBakan Çavuşoğlu Bulgar mevkidaşıyla görüştü
PKK'dan küstah tehdit: ''Şerefsiz Kürtler''PKK'dan küstah tehdit: ''Şerefsiz Kürtler''
Hamile kadın intihara kalkıştı !Hamile kadın intihara kalkıştı !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS