İstifadan sonra bir şok daha !

ABD’de bir grup Cumhuriyetçi Senatörün, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya ile bağlarının detaylı bir incelemeye tabi tutulması ve istifa eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Micheal Flynn’in Senato İstihbarat Komitesi'ne ifade vermesi çağrısında bulunduğu bildirildi.

Senato İstihbarat Komitesi üyesi Missouri eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Roy Blunt sabah saatlerinde yaptığı bir açıklamada “Bu konuyu incelemek benim de üyesi olduğum Senato İstihbarat Komitesi’nin asli görevidir ve konuyu enine boyuna incelemeliyiz ki sürecin sonunda kimsenin altına bakılmamış bir taş olup olmadığına yönelik şüphesi kalmasın ve bir sonuca yeterli bilgi olmaksızın varılmalı.” ifadelerini kullandı.

Flynn’in Senato’da ifade vermesi gerektiğini ifade eden Missouri senatörü, emekli generalin bildiklerini Amerikan kongresi ile paylaşması gerektiğinin altını çizdi.

Blunt şöyle devam etti:

"Başkanla çalışan tüm halkın ulusal güvenlik danışmanı tam güvenilir ve doğru olmalı ancak görünen o ki öyle değildi ve bedelini ödedi. Bu durumda güvenilirlik en önemli şeydir, bilgiden daha önemlidir.”

Blunt’ın çağrısına kısa bir süre sonra Güney Carolina eyaleti senatörü Lindsey Graham da katıldı.

CNN televizyonuna konuşan Graham “Kongre’nin, General Flynn’in Rus Büyükelçisine yaptırımların kaldırılması ile ilgili olarak tam ne dediğini bilmesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Graham ayrıca Flynn’in söz konusu konuşmayı kendi başına karar alarak mı yaptığını veya başkası tarafından öyle yapmak konusunda yönlendirilip yönlendirilmediğinin de ortaya çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Kuzey Carolina Senatörü Richard Burr Flynn’in ifade vermesi konusunda henüz bir karara varmadıklarını ancak kendisinin de emekli generalin ifade vermesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, birçok Cumhuriyetçi Kongre üyesi ise konunun vehametini vurgularken Trump yönetimine yüklendi.

Arizona Senatörü John McCain yaptığı yazılı bir açıklamada Beyaz Saray’da ulusal güvenlik icrasının işlevsiz kaldığını ifade etti.

McCain "General Flynn’in istifası Trum yönetiminin Putin’in Rusyasına yönelik niyetleri konusunda daha çok soruyu beraberinde getiriyor.” ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan da Trump’ın kararın yerinde buldu.

Ryan gazetecilere yaptığı açıklamada “Ulusal güvenlik başkanın en önemli görevi ve Başkanın onun istifasının istemekle doğru yaptığını düşünüyorum. Başkan Yardımcısı ve diğerlerini yanıltan birini ulusal güvenlik danışmanı olarak tutamazsınız.” dedi.

- Flynn'in Rus Büyükelçi ile ABD yaptırımlarını konuştuğu iddia edilmişti

Trump'ın başkanlık görevini Barack Obama'dan devralmasından önce Flynn'in Rus Büyükelçi Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları konuştuğu iddia edilmişti. Flynn bu iddiaları reddetmiş ve Kislyak ile taziye görüşmesi yaptığını öne sürmüştü.

Flynn'in ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i de bu yönde bilgilendirdiği belirtilmişti. Bunun üzerine Pence, Flynn'i savunmak üzere geçen ay emekli generalin Rus Büyükelçi ile asla yaptırımları konuşmadığını söylemişti.

Ancak geçen hafta sonu ABD'nin önde gelen medya kuruluşları, Adalet Bakanlığının, Trump yönetimini Flynn'in Ruslarla ilişkisi olabileceği konusunda uyardığını ve emekli generalin Rus Büyükelçi ile yaptırımları konuşmuş olabileceği iddiası ortaya atılmıştı.

Bu durum üzerine Flynn'in Pence'ten özür dilediği Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer tarafından doğrulanmış, Trump'ın emekli generalin durumunu değerlendirdiği belirtilmişti.

Bugün, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı emekli Korgeneral Michael Flynn'in, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Ivanovich Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesine dair iddialar üzerine görevinden istifa ettiği bildirilmişti.