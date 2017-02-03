İstihdam seferberliği desteği büyüyor

Bakan Müezzinoğlu, ESMEDYA’yı ziyareti sırasında ‘istihdam seferberliği’ kapsamında destek verilecek işçi sayısının 1 milyondan 1.5 milyona çıkarılacağını müjdeledi. Bakan Müezzinoğlu “Bu yöndeki çalışma haftaya tamamlanacak” dedi.

ESMEDYA’YI ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emekliye promosyondan büyükanne teşvikine, kıdem tazminatı fonundan taşerona kadroya kadar birçok konuya açıklık getirdi. Müezzinoğlu, ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ programı kapsamında destek verilecek işçi sayısının da 1 milyondan 1.5 milyona çıkarılacağını da müjdeledi. Müezzinoğlu, başlattıkları ‘istihdam seferberliği’ne büyük ilgi olduğunu belirterek “12 bürokratımızın başkanlığındaki ekipler 36 ilde istihdam seferberliğini anlattı. Bu süreçte iş dünyasından yeni talepler de geldi. Gelen talepleri değerlendiriyoruz. 2016’da 400 bin istihdam daralması var. 2017’de hedefimiz 1 milyon kişiye istihdam desteği sağlamaktı. Ama 2016’daki daralmayı da dahil ettiğimizde 1.5 milyon istihdamı bu yıl planlamamız lazım. Yeni bir çalışmayı haftaya tamamlayacağız. 2016’nın açığını kapatmayı hedefliyoruz. Hedefimiz 1.5 milyon yeni istihdam” diye konuştu.

"GÜVEN GERİ GELİYOR"

İstihdam desteğini İşkur kanalıyla verdiklerini söyleyen Bakan Müezzinoğlu, 1.5 milyon istihdamın finansman çalışmalarının sürdüğünü belirterek “Netleşince kamuoyuyla paylaşacağız” dedi. Müezzinoğlu tarafından geçen hafta açıklanan ‘istihdam seferberliği’ paketi, bir kişiyi işe alana asgari ücretin yarısı kadar devlet desteği öngörüyor. “Her yıl en az 1 milyon istihdam alanı açmamız lazım” diyen Müezzinoğlu, yüzde 5’in üzerinde büyümek için bunun şart olduğunu anlattı.

Yaşanan ekonomik saldırıların yeni olmadığını da belirten Müezzinoğlu “Gezi olayları ile başladı. Enflasyonda, faizde yüzde 5’lik hedefe istikrarlı bir şekilde yürüyorduk. Büyüme de yüzde 5-6’larda devam ediyordu. Bu birilerini rahatsız etti. En büyük 10 ekonomi hedefindeki Türkiye ile aynı masada olmak istemeyenler rahatsız. Sonra 17/25 Aralık geldi. Peşinden de 15 Temmuz. Şimdi fotoğraf çok net. Tüm bu süreçlere rağmen ekonomi yüzde 3 büyüdü” dedi. Müezzinoğlu, yatırımcı ve girişimcide azalan motivasyon eksikliğinin aralık ve ocakta yeniden güvene dönüştüğünü de belirtti.

"Atina’da üst akıl devreye girdi"

Yunanistan’ın FETÖ’cüleri iade etmeme kararını değerlendiren Müezzinoğlu, bu ülkenin geçmişte darbe girişimi yaşadığını hatırlatarak “Ben Yunanistan’ın 1974’te cuntacı zihniyeti reddetmesini takdir etmiştim. Darbecilerden hesap sorup, gerekeni yaptılar. Beklentimiz Türkiye’den kaçan darbecilere de aynı hassasiyeti göstermesiydi. Ama bu kararı alırken kendi iradesini gösterdiği kanaatinde değilim. Üst akıl devreye girince değişti, iade kararı vermediler” dedi.

"Taşerona kadroda biraz daha sabır"

Müezzinoğlu taşerona kadro konusunu ise kamu çalışanı reformu kapsamında çözeceklerini anlattı. Müezzinoğlu “Bu reformu yapmadığımız sürece ülkenin dinamiklerini güçlü hele getiremeyiz. Bununla ilgili benim dönemimde 2 ayrı çalıştay yaptık. Kamu çalışanı reformunda henüz bir mutfak çalışmasındayız. Bunu yaparsak, taşeron bunun içinde çözülecek. Yarı zamanlı çalışanlar, sözleşmeliler, 4A, 4B, 4C gibi birçok personel var. Yamalı bohça gibi. Kıdem tazminatı gibi çok paydaşlı bir konu bu. Taşerondaki arkadaşlara ‘biraz daha sabır’ diyoruz” diye konuştu.

"Kıdem Tazminatı Fonu gönüllü olacak"

Bakan Müezzinoğlu, Kıdem Tazminatı Fonu’nun referandumdan önce gelmeyeceğini söyledi. Müezzinoğlu “Eğer bunu başarırsak 41 kere Maşallah diyecekler. Fonun kurulması kesinlikle mecburi. Çünkü çalışanların yüzde 75’i bugün kıdem hakkından yararlanamıyor. Böyle bir sistem hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir sistem olamaz. Sendikalı olan ve ‘güvendeyim’ diyen yüzde 25’lik kesimin de şöyle bir sıkıntısı var. Çalıştığı şirket iflas edebilir. Ümüğünü sıkacak halimiz yok. Bulunabilirse alınıp işçiye verilecek” dedi. Müezzinoğlu, Kıdem Tazminatı Fonu’nu referandumdan sonra çıkarmayı düşündüklerini belirterek “Amacımız çalışanın alın terinin korunması” dedi. Müezzinoğlu sistemin ‘gönüllü olacağına da dikkat çekerek “Bizim bazı sendikalarımız işçinin hakları anlamında biz güçlüyüz diyor. Tamam sen kendini güvenli hissediyorsan kal orada. Ama yarın işe yeni girenler üç gün de çalışa tazminatı o fonda birikecek. İşverene, fona bir aktarım süresi tanınacak. İsteyen para aktaracak, isteyen eski sistemle devam edecek. Yeni girenler için zorunlu olacak” dedi.

"Darbecinin emekli maaşında yetki yok"

Bakan Müezzinoğlu, emekli maaşı ödenen darbeci generallerle ilgili bir soru üzerine, ödenen maaşların kanuni hak olduğunu belirterek “Şu anda bu kişilerin tapulu evi ve arabasına el koyamıyorsan, emeklilik maaşı da onun tapulu malıdır. Kanunen hakkıdır. Emeklilik maaşını vermeme gibi yasal bir yetkimiz yok. O maaşa ancak hukuki bir gerekçeyle herhangi bir borcu varsa haciz konulur. Ama ‘vatan hainliğine karşı çeşitli müeyyideler’ içeren bir kanun çıkarsa o ayrı bir mesele. Uygulanır” dedi.

"En çok sıkıntılı konu gazilere maaş"

Müezzinoğlu asıl tartıştıkları konunun başka olduğunu belirterek şunları söyledi: “15 Temmuz gazilerine 1.404 liradan başlayıp 1.700 liraya kadar 6 ayrı gruba ayırarak bir maaş bağlıyoruz. 15 Temmuz akşamı gazi olmuş ama biz onu aynı zamanda FETÖ’den ihraç ettik. Sayıları 18 bini bulan terör gazisini de FETÖ’den ihraç ettik. Şimdi zorlandığımız ve tartıştığımız konu asıl bu. Yeni yaptığımız düzenlemede 15 Temmuz gazileri ve terör gazilerine maaş bağladığımızda FETÖ veya PKK nedeniyle ihraç edilenlere maaş bağlayacak mıyız bağlamayacak mıyız. Böyle sıkıntılı bir alan var. Zor bir süreç. Bunlar zor alanlarımız.”

"Dedeye verirken torundan çalıyoruz"

Müezzinoğlu, emeklilikle yaşa takılanlarla ilgili daha önce söylediği “Takılmaya devam edecekler” sözünü yineledi. Müezzinoğlu “Geliri 2 mislimiz olan OECD ülkelerinde emeklilerin tamamı 65 yaş üstünde. Ortalama emekli yaşı 72. Bizde ortalama 52. Yaptığımız düzenlemelerle bu rakama geldi. O yüzden yaşa takılanlar takılmaya devam edecek. Yıllık 22 milyar Maliye’den para alıyoruz. Dedeye verirken torundan çalıyoruz.”

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"Bankalar tabanın altında promosyon öneremeyecek"

Bakan Müezzinoğlu, 12 milyon emekliye getirilen banka promosyonunda hiçbir bankanın belirlenen tabanın altında rakam öneremeyeceğini söyledi. Müezzinoğlu “Maaşı bin lira olanlar 300, bin lira üzeri olanlar 375, 2 bin lira üzerinde olanlar ise 450 lira promosyon alacak. Bu bir taban. Bunun üstünde önerisi olanlar varsa bunu yapacak. Emekli de daha cazip olan varsa onu tercih edecek. Üç yıl kalma şartıyla. O yüzden özel bankaların farklı taleplerini değil, farklı önerilerini bekliyoruz. Benim garantim şu: Tabanın altında kimse promosyon öneremeyecek. Emekli gidip pazarlığını yapsın” dedi. Müezzinoğlu, promosyon pazarlıklarının zorlu geçtiğini de belirterek “Bankaları bu noktaya getirmek zordu. Garip şeylerle geldiler. Biz bu pazarlığa başlarken bazı bankalar ‘70 yaşın üstüne ve 18 yaş altına promosyon vermeyiz’ dediler. Hatta ‘3 yıllık promosyonu peşin değil 3’e bölüp her yıl yatıralım’ dediler” ifadelerini kullandı.

"Babaanne projesi 3’üncü çocuk için en iyi teşvik"

Müezzinoğlu, kamuoyunda büyük ilgi gören ‘büyükanne projesi’nin 7 bin aile ile 5 ilde uygulanacağını belirterek şunları söyledi: “Asgari ücretin yüzde 30’u kadar destek vereceğiz dedik. Bir de annenin maaşı 2 asgari ücreti geçmesin dedik. Maaşı yüksek olanlar zaten çözüm üretiyor. Alt kesime proje üreten bir proje olsun istedik. Haftaya çarşamba günü protokolü imzalanacak. Pilot olarak başlattık. Ama kamuoyu algısı çok yüksek oldu. Hatta 3. ve 4. çocuk için en iyi formül. Torun büyütenler ‘Hadi kızım’ ‘hadi oğlum’ diyecek.” Müezzinoğlu, projenin aile kültürüne ve çocuğun psikolojisine de olumlu katkı sağlayacağını anlattı.