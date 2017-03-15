  • MEHMETÇİĞE HAİN TUZAK: 2 ŞEHİT VAR !
  • Cinsel organını kesip, yaktılar
  • Suriye'de ikinci bir IŞİD kuruluyor
  • Melih Gökçek'ten şoke eden Bülent Arınç iddiası
  • Danıştay'dan Hakan Fidan için bomba karar

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDE 500 BİN KİŞİ İŞBAŞI YAPTI

İstihdam seferberliğinde 500 bin kişi işbaşı yaptı

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, istihdam seferberliği kapsamında 500 bin kişinin işe başladığını duyurdu

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinde son durumu anlattı. Müezzinoğlu, "7 Şubat'ta Cumhurbaşkanımızın başlattığı seferberlikle büyük bir ivme yakaladık. Geçen yıldan kalan 500 bin istihdam açığı kapandı. İşbaşı eğitimde de hedef 500 bine çıktı ve 2.5 ayda 80 bini geçtik" dedi.

KARNE YIL SONUNDA

Müsteşar, genel müdürler, bürokratların katılımıyla 81 ilin SGK ve İŞKUR il müdürleri ile video konferans sistemiyle yaptığı özel toplantıda konuşan Müezzinoğlu, İŞKUR'a kayıtlı iş arayan sayısının yaklaşık 1 milyon 800 bin olduğunu anımsatarak, istihdam sayısını günlük takip ettiğini söyledi. Bakan Müezzinoğlu, iş dünyası ve sektörlere ilişkin istihdam karnesi çıkaracaklarını belirterek, "Sektörel bazda da kaç istihdam yaratıldığını izliyoruz. Yılın sonunda bir karne çıkaracağız" dedi. Bakan Müezzinoğlu, Hakkâri il müdürü ile konuşurken, "Artık terör yok. Yüksekova Ticaret Odası bin artı istihdam sözü vermişti. Bu konuda ne yaptı" diye sordu.

İŞ ARAYANA TÜM İMKÂNLARI SUNUN

Bakan Müezzinoğlu, il müdürlerinden işverenlerle daha çok iletişime geçmelerini isterken, "Evlere de eşlerinizle çat kapı gidin. Önceden haber vermeyin ki onlar da paniklemesin, hazırlık yapmasın, görüşmeler doğal ortamda geçsin. 'İş arıyorum' diyenlere tüm imkânları sunun. Kapalı odalarda değil arazide çalışın. İhtiyaç sahiplerinin sorunlarına anında çözüm üretin. Hem ev hem de sanayi, ticaret odaları, esnaf ziyaretlerini kurumsal hale getirin. Bu dönemin en önemli başlığı işsizliği düşürmek" dedi.

260
-
MHP'nin kanalında 'hayır' kriziMHP'nin kanalında 'hayır' krizi
İnanılmaz bir dolandırıcılıkİnanılmaz bir dolandırıcılık
Hollanda Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklamasıHollanda Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
Erdoğan'ın tepki gösterdiği Feyzioğlu'ndan cevapErdoğan'ın tepki gösterdiği Feyzioğlu'ndan cevap
Satiye'nin 20 yıllık erkeklik savaşı !Satiye'nin 20 yıllık erkeklik savaşı !
Esra Erol'a çok ağır suçlama !Esra Erol'a çok ağır suçlama !
TRT'nin profesörü fizikçi çıktıTRT'nin profesörü fizikçi çıktı
Erdoğan: Sakın ha bu ikiliye oy vermeyinErdoğan: Sakın ha bu ikiliye oy vermeyin
''Türkiye Osmanlı döneminde bile bu kadar rencide olmadı''''Türkiye Osmanlı döneminde bile bu kadar rencide olmadı''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS