İstihdam seferberliğinde 500 bin kişi işbaşı yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinde son durumu anlattı. Müezzinoğlu, "7 Şubat'ta Cumhurbaşkanımızın başlattığı seferberlikle büyük bir ivme yakaladık. Geçen yıldan kalan 500 bin istihdam açığı kapandı. İşbaşı eğitimde de hedef 500 bine çıktı ve 2.5 ayda 80 bini geçtik" dedi.

KARNE YIL SONUNDA

Müsteşar, genel müdürler, bürokratların katılımıyla 81 ilin SGK ve İŞKUR il müdürleri ile video konferans sistemiyle yaptığı özel toplantıda konuşan Müezzinoğlu, İŞKUR'a kayıtlı iş arayan sayısının yaklaşık 1 milyon 800 bin olduğunu anımsatarak, istihdam sayısını günlük takip ettiğini söyledi. Bakan Müezzinoğlu, iş dünyası ve sektörlere ilişkin istihdam karnesi çıkaracaklarını belirterek, "Sektörel bazda da kaç istihdam yaratıldığını izliyoruz. Yılın sonunda bir karne çıkaracağız" dedi. Bakan Müezzinoğlu, Hakkâri il müdürü ile konuşurken, "Artık terör yok. Yüksekova Ticaret Odası bin artı istihdam sözü vermişti. Bu konuda ne yaptı" diye sordu.

İŞ ARAYANA TÜM İMKÂNLARI SUNUN

Bakan Müezzinoğlu, il müdürlerinden işverenlerle daha çok iletişime geçmelerini isterken, "Evlere de eşlerinizle çat kapı gidin. Önceden haber vermeyin ki onlar da paniklemesin, hazırlık yapmasın, görüşmeler doğal ortamda geçsin. 'İş arıyorum' diyenlere tüm imkânları sunun. Kapalı odalarda değil arazide çalışın. İhtiyaç sahiplerinin sorunlarına anında çözüm üretin. Hem ev hem de sanayi, ticaret odaları, esnaf ziyaretlerini kurumsal hale getirin. Bu dönemin en önemli başlığı işsizliği düşürmek" dedi.