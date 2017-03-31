İstiklal’deki Atatürk graffitileri büyük beğeni topluyor

Tadilat halindeki bir binanın dış cephesini Atatürk ve ilkelerini yansıtan graffitiler ile donatan gençlerin ardından, oradan geçen turistler de adeta fotoğraf çekme yarışına girdi. Graffitilerin önünde en çok fotoğraf çekenler ise Suriye vatandaşları oldu.

YARIŞMA BİRİNCİLERİ ÇİZDİ

Genç Yetenekler yarışmasında birinci olan graffiti sanatçıları, geçtiğimiz hafta sonu Atatürk için kolları sıvadı. İstiklal Caddesi'nde tadilatta olan bir binaya Atatürk ile ilgili bilgileri işleyen sanatçıların amacı, caddeye yolu düşenlere Atatürk'ü ve ilkelerini anlatmak oldu.

AMAÇ ATATÜRK VE DEVRİMLERİNİ ANLATMAK

Graffiti sanatçıları amaçlarının siyaset yapmak değil, Atatürk'ü ve Türk insanı için yaptığı devrimleri anlatmayı amaçladıklarını belirtiyor.

Graffitilerin sergilendiği dış cephe, binadaki tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaldırılacak.