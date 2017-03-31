İSTİKLAL’DEKİ ATATÜRK GRAFFİTİLERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLUYOR

İstiklal’deki Atatürk graffitileri büyük beğeni topluyor

Graffiti sanatının genç yetenekleri Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Atatürk ve ilkelerini resmetti.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Tadilat halindeki bir binanın dış cephesini Atatürk ve ilkelerini yansıtan graffitiler ile donatan gençlerin ardından, oradan geçen turistler de adeta fotoğraf çekme yarışına girdi. Graffitilerin önünde en çok fotoğraf çekenler ise Suriye vatandaşları oldu.

YARIŞMA BİRİNCİLERİ ÇİZDİ

Genç Yetenekler yarışmasında birinci olan graffiti sanatçıları, geçtiğimiz hafta sonu Atatürk için kolları sıvadı. İstiklal Caddesi'nde tadilatta olan bir binaya Atatürk ile ilgili bilgileri işleyen sanatçıların amacı, caddeye yolu düşenlere Atatürk'ü ve ilkelerini anlatmak oldu.

graf-004.jpg

AMAÇ ATATÜRK VE DEVRİMLERİNİ ANLATMAK

Graffiti sanatçıları amaçlarının siyaset yapmak değil, Atatürk'ü ve Türk insanı için yaptığı devrimleri anlatmayı amaçladıklarını belirtiyor.

Graffitilerin sergilendiği dış cephe, binadaki tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaldırılacak.

Sözcü
273
-
Poşet yasağı çok can yakacakPoşet yasağı çok can yakacak
Ünlü oyuncuya uyuşturucu gözaltısıÜnlü oyuncuya uyuşturucu gözaltısı
Belediyeden duvar yazısına müthiş cevapBelediyeden duvar yazısına müthiş cevap
Para tartışmasında kardeşini öldürdüPara tartışmasında kardeşini öldürdü
FETÖ'den tutuklanan ünlü iş adamları serbestFETÖ'den tutuklanan ünlü iş adamları serbest
Bakan Eroğlu dayanmadı düzelttiBakan Eroğlu dayanmadı düzeltti
Alaattin Çakıcı'ya bir hapis cezası daha !Alaattin Çakıcı'ya bir hapis cezası daha !
Dünya devinden çok şaşırtan Türkiye açıklamasıDünya devinden çok şaşırtan Türkiye açıklaması
İzmir'in ünlü otelinde korkutan yangınİzmir'in ünlü otelinde korkutan yangın
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS