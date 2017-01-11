İSTİNAF MAHKEMESİ RÜZGAR ÇETİN'E VERİLEN CEZAYI ARTIRDI

İstinaf mahkemesi Rüzgar Çetin'e verilen cezayı artırdı

İstinaf Mahkemesi trafik kazasında bir polis memurunu şehit eden Rüzgar Çetin'e verilen cezayı az buldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

 İstinaf Mahkemesi, yaptığı trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün ölümüne neden olan Rüzgar Çetin'in yerel mahkemeden aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezasını kaldırarak 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Ayrıntılar geliyor...

DHA
420
Gülizar'ın katil zanlısı ifade değiştirdi !Gülizar'ın katil zanlısı ifade değiştirdi !
Karısının çıplak fotoğrafını paylaştıKarısının çıplak fotoğrafını paylaştı
Johnson'dan AB hükümetlerine 15 Temmuz eleştirisiJohnson'dan AB hükümetlerine 15 Temmuz eleştirisi
Cenaze namazında facia: 2 ölü, 23 yaralıCenaze namazında facia: 2 ölü, 23 yaralı
GAZİANTEP'TE POLİSE İKİNCİ SALDIRI !GAZİANTEP'TE POLİSE İKİNCİ SALDIRI !
İbadi'den DEAŞ açıklaması: "İntikam alacak"İbadi'den DEAŞ açıklaması: "İntikam alacak"
Gaziantep'te çatışma anı kameradaGaziantep'te çatışma anı kamerada
Erdoğan'dan çarpıcı uyarı: Türkiye saldırı altındaErdoğan'dan çarpıcı uyarı: Türkiye saldırı altında
Polis memuru Kuran-ı Kerim okuduPolis memuru Kuran-ı Kerim okudu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS