İstinaf mahkemesi Rüzgar Çetin'e verilen cezayı artırdı

İstinaf Mahkemesi, yaptığı trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün ölümüne neden olan Rüzgar Çetin'in yerel mahkemeden aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezasını kaldırarak 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.
Ayrıntılar geliyor...
İstinaf Mahkemesi trafik kazasında bir polis memurunu şehit eden Rüzgar Çetin'e verilen cezayı az buldu.
İstinaf Mahkemesi, yaptığı trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün ölümüne neden olan Rüzgar Çetin'in yerel mahkemeden aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezasını kaldırarak 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.
Ayrıntılar geliyor...