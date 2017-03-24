İstinaf Mahkemesi'nden ''ayakçı'' kararı

İstinaf Mahkemesi, tartıştığı savcı katibine, "Ayakçıysan ayakçılığını bil" diyen avukat hakkında "Hakaret" suçundan açılan davada verilen 6 bin liralık adli para cezasına ilişkin yerel mahkemenin kararını kaldırdı.

İstinaf Mahkemesi, suça konu kelimede hakaret suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesi ile avukat hakkında beraat kararı verdi.

Bir dosyayı incelemek üzere 18 Temmuz 2013 tarihinde Gebze Adliyesi'ne giden Kocaeli Barosu'na kayıtlı Avukat Özge Okan hakkında, tartıştığı savcı katibi Bünyamin Karakaş'ın şikayeti üzerine, "Kamu görevlisine hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 3 yıl 2 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Ekim 2016 tarihli duruşmada, sanık Özge Okan hakkında "Tehdit" suçundan beraat kararı verdi. Mahkeme, sanığın şikayetçiye yönelik kullandığı, "Ayakçıysan ayakçılığını bil" sözünü hakaret saydı. Mahkeme, bu suçtan sanığa verdiği 10 aylık hapis cezasını 6 bin TL adli para cezasına çevirdi.

Özge Okan, Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde dün görülen duruşmaya sanık Özge Okan ve avukatları Ertuğrul Yönet ile Cansın Yönet katıldılar.

Savunması alınan sanık Özge Okan, olay günü bir dosyayı incelemek üzere Gebze Adliyesi'ne gittiğini belirterek, "Burada inceleyeceğim dosyayı görevli katip arkadaşa bildirdim ancak kendisi cep telefonu ile meşguldü. Bir iki dakika geçtiği halde ilgilenmeyince cep telefonu ile ilgilenmeyi bırakmasını, dosyayı bana vermesini istedim" dedi. Şikayetçi bu nedenle tartıştığını, ancak bu tartışma sırasında şikayetçiye yönelik olarak suça konu sözleri söylemediğini belirtti.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

İstinaf Savcısı İbrahim Atasu esas hakkındaki mütalaada, Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık Okan'a verdiği 6 bin TL'lik adli para cezanın kaldırılmasını istedi. Savcı Atasu, suça konu sözlerin hakaret içermeyen, haddi kaba aşan kaba sözler olduğunu belirterek, sanığın beraatine karar verilmesini istedi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, suça konu kelimede hakaret suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesi ile sanık Okan'ın beraatine karar verdi.