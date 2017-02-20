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İSVEÇ, TRUMP'TAN AÇIKLAMA BEKLİYOR

İsveç, Trump'tan açıklama bekliyor

İsveç, ABD Başkanı Trump'ın cumartesi günü İsveç ile ilgili kullandığı sözlerin içeriği hakkında açıklama talep etti.

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İsveç'in Washington Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığına başvurarak, Başkan Donald Trump'ın cumartesi günü yaptığı konuşmada kullandığı ''İsveç'te dün akşam ne oldu'' ifadeleri için açıklama istedi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Catarina Axelsson yaptığı açıklamada, ''Trump'ın neyi anlatmak istediğini bilmek istiyoruz. Washington Büyükelçiliğimiz aracı ile İsveç'te ne olmuş ifadeleri için açıklama istedik." dedi.
Öte yandan eski Dışişleri Bakanı Carl Bildt, Twitter hesabından ''İsveç? Terör saldırısı? Ne içmiş olabilir? Sorular çok'' paylaşımında bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın cumartesi günü gerçekleştirdiği mitingde, "Dün gece İsveç'te ne olduğunu gördünüz, kim buna inanırdı? İsveç çok sayıda sığınmacı kabul etti. Hiç hayal etmedikleri kadar sorunla karşı karşıyalar" demesi İsveç'te büyük şaşkınlıkla karşılanmıştı.

AA
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