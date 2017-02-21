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İSVEÇ'İN BAŞKENTİ STOCKHOLM KARIŞTI

İsveç'in başkenti Stockholm karıştı

İsveç’in başkenti Stockholm’ün göçmenlerin yoğunlukla yaşadığı Rinkeby semtinde dün gece yaşanan ayaklanmada göstericiler polise taşlarla saldırarak araçları ateşe verdiler. Polis göstericilere ateş açmak zorunda kaldı.

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Rinkeby semtindeki olaylar dün akşam saatlerinde bir polis ekibinin metro istasyonunda aranan bir kişiyi tutuklamak istemesi sırasında maskeli kişilerin polise taş atarak saldırmasıyla başladı. Meydana gelen kargaşada bir polis kolundan yaralandı.

İlk gelen bilgilerde polisin göstericilere uyarı ateşe açtığı belirtilmesine karşın sonrasında polisten yapılan açıklamada polis ateşinin hedef gözetilerek yapıldığı açıklandı.680.jpg

Saat 22.00 sıralarında tekrardan başlayan ayaklanmada bir çok araç ateşe verilirken bir çok dükkan da yağmalandı.
İtfaiye ateşe verilen araçları söndürmek için semte giremeyerek ayaklanmanın sona ermesini bekledi.

Gece yarısından sonra yatışan olaylardan sonra bölgede ve hastanelerde araştırma yapan polis ekipleri, polis ateşiyle yaralanan olmadığını tespit ettiklerini, olaylarda üç kişinin de yaralandığını belirtti.
Polis sözcüsü Lars Byström hedef gözetilerek açılan polis ateşi ile ilgili olarak ‘Polisin hedef gözeterek ateş açması çok ender görülen bir olay. Bu polisin olay anında kendini sıkışmış hissetiğini gösteriyor’’ diye konuştu.

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TRUMP İKİ GÜN ÖNCE OLAYLARI HABER VERDİ

ABD Başkanı Trump daha ortada bir şey yokken ''Almanya'da neler olduğuna bir bakın. İsveç'te dün akşam ne olduğuna bir bakın. İsveç, kim inanabilir? İsveç. Çok sayıda (mülteci) kabul ettiler. Hiç hayal etmedikleri kadar sorunla karşı karşıyalar" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın bu açıklaması kafaları karıştırmış ve İsveç Başbakanı ''bu adam neden bahsediyor'' diyerek tepkisini dile getirmişti. ABD kamuoyu başkanlarının kendilerinin kandırdığını düşünüyordu ki İsveç bir anda karıştı. 

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