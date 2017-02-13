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İSVEÇLİ BAKANIN İRAN ZİYARETİ ÜLKESİNİ KARIŞTIRDI

İsveçli bakanın İran ziyareti ülkesini karıştırdı

İsveçli Bakan Ann Linde'nin İran ziyaretinde başını örtmesi olay oldu.

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İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile Avrupa Birliği ve Ticaret Bakanı Ann Linde’nin Tahran’a beraberlerinde büyük bir iş adamı delegasyonuyla gitmesi ülkede eleştiriliyor.

Sözcü'nün haberine göre; İran’la ekonomik anlaşma yapılmasına tepki gösteren İsveçli muhalifler aynı zamanda kadın bakan Ann Linde’nin bu ziyarette başörtüsü takmasına da sert eleştiriler getiriyor. Sol Parti’nin İran asıllı milletvekili Amineh Kakabaveh, “Çok üzgün ve sinirliyim. Bunun feminist bir hükümet olması gerekirdi ama sadece diğerleri gibi bir hükümet olduğunu gösterdi” dedi.

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Hafta sonunda gerçekleştirilen ziyarette Linde’nin başörtülü fotoğrafları sosyal medyada da büyük yankı buldu. İran’a giden her kadın gibi başını örtmek zorunda kalan Linde için, “Bunu bildiği halde İran’a gitmemeliydi, gittiyse de başını örtmemeliydi” yorumu yapıldı

Sözcü
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