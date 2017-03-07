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İSVEÇ'TEN CEZA GİBİ VERGİ !

İsveç'ten ceza gibi vergi !

İsveç hükümeti, vatandaşlarına ekstra vergi getiriyor. Tasarıya göre, AB ülkelerine seyahate 8.5 euro vergi uygulanırken, Türkiye için bu rakam 29.5 euro olacak.

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İsveç hükümeti, hava taşımacılığının neden olduğu karbon salınımını gerekçe göstererek, ekstra havalimanı vergisini meclis gündemine getiriyor. Tasarıya göre Avrupa Birliği ülkelerine seyahatte kişi başı 8.5 euro vergi uygulanırken, Türkiye için miktar 29.5 euro olarak belirlendi.

Avrupa Birliği'nin, iklim değişikliğiyle mücadele önlemleri kapsamında 2012 yılında başlattığı karbon salınımı vergisi, birçok ülke tarafından tepkiyle karşılanması nedeniyle uygulanmıyordu. Ancak İsveç hükümeti, 2012'de alınan kararın uygulanması için yasa tasarısı hazırladı. Mart ayı içinde İsveç meclis gündemine gelecek tasarıya göre, karbon emisyonunu sebep göstererek ticari uçuşlardaki yolculara uygulanmak üzere ekstra havalimanı vergisi AB ülkelerine kişi başı 8.5 euro olurken, Türkiye için 29.5 euro olarak belirlendi. 2018'den itibaren hayata geçirileceği belirtilen uygulamanın, havayolu şirketlerine milyonlarca euro ek yük getireceği belirtilti.

TÜRKİYE'YE 29.5, YUNANİSTAN'A 8.5 EURO

İsveç hükümetinin AB ülkeleriyle Türkiye arasında ciddi miktarda fark oluşturan bu tasarısına karşı İskandinav pazarına yönelik faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük tur operatörlerinden DETUR, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili birçok bakanlığa başvurup düzeltilmesi talebinde bulundu. Konuyla ilgili bilgi veren DETUR'un CEO'su Firuz Bağlıkaya, uygulanması düşünülen kişi başı vergi miktarının 3 kategoriye ayrıldığını belirterek kategoriler ve fiyatlandırmayı şöyle açıkladı:

"Yunanistan ve İspanya'nın da bulunduğu Avrupa Birliği içinde kalan ülkeler için 8.5 euro. AB dışında olup, Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'na 6 bin kilometreye kadar olan uçuş mesafesinde kalan ülkeler için 29.5 euro. Bu kategoride Türkiye ve Mısır da bulunuyor. Üçüncü kategori ise AB dışında olup Arlanda Havalimanı'na 6 bin kilometreden daha uzun uçuş mesafesinde kalan ülkeler için 45 Euro."

GİRİT ADASI DALAMAN'DAN UZAK

Taslağın meclisten geçmesi durumunda 1 Ocak 2018'te yürürlüğe girmesinin planlandığına işaret eden Firuz Bağlıkaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uçakların havaya bıraktığı karbon miktarının siyasi sınırlarla ne ilgisi var? Bir uçağın AB ülkelerine uçarken havayı daha az kirlettiği söylenebilir mi? Bir nevi havayı kirletme vergisinin uçuş süresi ve mesafesine göre olması gerekir. Stockholm'den Yunanistan'ın Girit Havalimanı'na giden uçak 2 bin 714 kilometre uçuyor. Türkiye'nin Dalaman Havalimanı'na giden uçak 2 bin 673 kilometre uçuyor. Yani Dalaman'a uçmanın mesafesi ve havada karbon salınım süresi daha kısa. Ama buna rağmen Girit'e giden turist 8.5 euro vergi ödeyecek, Dalaman'a giden ise 29.5 euro."

AB İÇİNDE SEYAHAT İÇİN TEŞVİK

Stockholm'den Antalya Havalimanı'na uçuş ile Stockholm'den Girit Havalimanı'na uçuşun aynı mesafede, ama farklı vergi ödendiğine değinen Firuz Bağlıkaya tepkisini şöyle dile getirdi:

"Bizim zekamızla alay ediyorlar. Konu son derece açık, Avrupalı turistin AB içinde seyahat etmesi için bir nevi teşvik uyguluyorlar. AB dışında tatil yapanları cezalandırmak istiyorlar. Bu ücretlendirmenin mantık ile izah edilecek hiçbir tarafı yok. İsveç müdürümüz Orhan Öğütgen, gerekli resmi tepkinin verilmesi için büyükelçimiz sayın Kaya Türkmen beyi ziyaret edip konuyu birebir anlatıp yasa taslağının bir kopyasını yazılı olarak kendisine iletti. Ayrıca Mısır ve Tunus yetkililerini de itirazlarını yapmaları için bilgilendirdik."

DHA
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