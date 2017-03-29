İsveç'ten Türkiye'ye şok casusluk suçlaması

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İsveç Devlet Radyosu, Türkiye'nin Avrupa'daki bir lobi örgütünün İsveç'te casusluk faaliyeti yürüttüğünü iddia etti.

İsveç Devlet Radyosu tarafından yayınlanan ses kaydında, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) İsveç Başkanı Özer Eken'e ve İsveç'te yaşadığı anlaşılan Murat adındaki bir şahsa ait olduğu öne sürülen telefon görüşmesi yer aldı.

Haberde, Eken'in, Murat adındaki bir şahsa telefon ettiği ve Gülen cemaatine mensup kişileri bildirmesi için baskı yaptığı öne sürüldü. Ses kaydında Eken, Başbakan Binali Yıldırım ile yakın ilişkisi olduğunu somut bilgiler vermesi halinde pişmanlık yasasından yaralanacağını ve konuyu şahsen Başbakan Yıldırım ile görüşeceğini söyledi.

"Pişmanlık yasasından yararlanırsın"

Telefonda geçen diyalogda, "Buradaki tüm faaliyetleri senden isterler", "Sen bu konuda devlete yardımcı olursan, onlar da sana yardımcı olurlar", "Eğer bu konuda somut bir bilgin varsa ve bunları söylersen, pişmanlık yasasından yararlanırsın. Direkt olarak Başbakan'a götürürüm bunu", "Yardım ederler ama bir daha hizmette bulunmamak adına" ifadelerinin yer aldığı duyuluyor.

Eker, iddiaları reddetti

Radyonun konu hakkındaki sorularını yanıtlayan UETD Başkanı Eker, telefonda konuşan kişinin kendisi olmadığını iddia etti. Ancak İsveç Devlet Radyosu'na göre, telefon kayıtları söz konusu konuşmanın Eker'in telefon numarasından yapıldığını ortaya koyuyor.

"Birden çok casusluk faaliyeti var"

İddialar arasında, Eken'in sürdürdüğü casusluk ve fişleme faaliyetlerinin tekil olmadığı, Türk devletine çalışan bazı kişilerin hükümete muhalif şahısları sistematik olarak Türk yetkililere bildirdiği de yer alıyor.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström konuya ilişkin dışişleri yetkililerinin Türkiye Büyükelçiliğine telefon ederek durumu görüştüklerini ancak büyükelçiyi makamına çağırması için bir neden bulunmadığını açıkladı.

'Türkiye, 4 ülkede daha

Gülen istihbaratı topluyor' iddiası

İsveç Güvenlik Polisi Bölüm Şefi Lisa Simonsson ise, yapılanın yasalara aykırı olduğu ve Başka bir ülkenin İsveç'te yaşayan vatandaşlar hakkında bilgi toplayamayacağını ifade etti.

Geçen yıl da kriz yaşanmıştı

Wallström, bir yıl önce de casusluk iddialarını Türk Büyükelçisiyle tartıştığını söyleyerek, "Eğer Türk Hükümeti İsveç'te casusluk faaliyetleri yürütmüşse bunun hukuki ve siyasi sonuçları olacaktır" şeklinde konuşmuştu.

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