İŞVERENLERE BİR MÜJDE DAHA: 2.732 TL EŞ DESTEĞİ GELİYOR...

İşverenlere bir müjde daha: 2.732 TL eş desteği geliyor...

Eşini kendi iş yerinde çalıştıran kocalara ciddi teşvikler uygulanıyor.

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Eşini kendi işyerinde çalıştıran kocalara ciddi teşvikler uygulanıyor.

2 BİN 732 LİRAYA KADAR YÜKSELİYOR

Yani asgariden ücret alan bir işçi için (1.777.50 X 20.5/100=) 364 lira, tavandan ücret alan bir işçi için ise (13.331,25 X 20.5/100=) 2 bin 732 lira. Kocasına ait işyerinde çalışan kadınlar da eğer ki işe alındıkları tarihten önceki son 6 ay içinde çalışmamışlarsa ve işyerinde çalışanlara ilave olarak işe alınmışlarsa koca, bu teşvikten yararlanıyor.

USULE UYGUN YAZILMASI ŞART

Kadının, kocasına ait işyerinde sigortalı sayılabilmesi için fiilen çalışması, ücret alması ve ödenen ücretlerin işyeri defter kayıt ve belgelerine usule uygun olarak yazılması şartı aranıyor.

İŞVEREN PAYININ TAMAMI KADAR...

Verilen teşviğin sigorta priminin işveren payının tamamı kadar olduğu ifade edildi.

54 AYA KADAR UZUYOR

İşsizlik Sigortası Yasası'nın geçici 10'uncu maddesine göre; işe alındığı tarihten önceki altı ay veya daha fazla süreyle işsiz olan kadınlarla, 18-29 yaş arasındaki erkekleri işe alan işverenlere bir prim teşviği veriliyor. Bu teşviğin süresi 24 ile 48 ay arasında değişiyor. Yeni işe alınan işçinin İşkur'a kayıtlı işsiz olması halinde teşvik süresine 6 ay daha ekleniyor ve süre 54 aya çıkıyor. Verilen teşvik ise sigorta primi işveren payının tamamı kadar.

54 AYA KADAR UZUYOR

İşsizlik Sigortası Yasası'nın geçici 10'uncu maddesine göre; işe alındığı tarihten önceki altı ay veya daha fazla süreyle işsiz olan kadınlarla, 18-29 yaş arasındaki erkekleri işe alan işverenlere bir prim teşviği veriliyor. Bu teşviğin süresi 24 ile 48 ay arasında değişiyor. Yeni işe alınan işçinin İşkur'a kayıtlı işsiz olması halinde teşvik süresine 6 ay daha ekleniyor ve süre 54 aya çıkıyor. Verilen teşvik ise sigorta primi işveren payının tamamı kadar.

Sabah
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