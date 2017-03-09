  • Kartal avantajı kaptı
  • ABD'li senatörlerden Erdoğan uyarısı
  • Bahçeli'den referandum açıklaması
  • HALAÇOĞLU VE ÖZDAĞ'A BİR SALDIRI GİRİŞİMİ DAHA !
  • Atalay Filiz'in cezası belli oldu ! Son sözleri şoke etti

İSVİÇRE YASAKLAYACAK MI ?

İsviçre yasaklayacak mı ?

İsviçre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İsviçre programını yasaklayacak hiç bir neden olmadığını açıkladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İsviçre'den, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun  gelecek pazar günü gerçekleştireceği Zürih programının yasaklanmasını  gerektirecek herhangi bir neden olmadığı açıklandı.

 İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,  Çavuşoğlu'nun Zürih ziyareti hakkında "Hiçbir olağan dışı tehdit, ifade  özgürlüğünü kısıtlamayı haklı gösteremez." ifadeleri kullanıldı.

 Açıklamada, "Türkiye'nin Dışişleri Bakanının Zürih'e ziyareti şu anda  herhangi bir iç tehdit unsuru oluşturmamakta. Bu nedenle de bu ziyaretin  yasaklanması için herhangi bir neden yoktur." ifadeleri yer aldı.

Zürih güvenlik dairesi, Çavuşoğlu'nun 12 Mart Pazar günü  gerçekleştirilmesi planlanan Zürih programının güvenlik gerekçeleriyle iptali  için Federal Konseye başvuruda bulunmuştu.

AA
350
-
''İşsizlik yüzde 12.6'ya çıkacak''''İşsizlik yüzde 12.6'ya çıkacak''
ES Medya'nın ekran yüzünde ByLock çıktıES Medya'nın ekran yüzünde ByLock çıktı
Diriliş Ertuğrul'a veda ettiDiriliş Ertuğrul'a veda etti
IMF’den emlak balonu uyarısıIMF’den emlak balonu uyarısı
Nihat Doğan'ı Özgecan Aslan'la vurduNihat Doğan'ı Özgecan Aslan'la vurdu
Arsa piyangosu iddiasına suç duyurusuArsa piyangosu iddiasına suç duyurusu
Ayaz bebek bağımlı doğdu, hayata tutunduAyaz bebek bağımlı doğdu, hayata tutundu
Erdoğan ile Pelin Çift arasında ilginç diyalogErdoğan ile Pelin Çift arasında ilginç diyalog
İddianamedeki şoke eden detayİddianamedeki şoke eden detay
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS