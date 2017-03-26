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İSVİÇRE'DEKİ MİTİNGE TEPKİ ! BÜYÜKELÇİ ÇAĞRILDI

İsviçre'deki mitinge tepki ! Büyükelçi çağrıldı

İsviçre'de PKK yandaşlarının yaptığı ve Erdoğan'ı hedef gösteren pankart nedeniyle İsviçre Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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İsviçre Büyükelçisi, Erdoğan'ı hedef göseren terör gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi  Walter Haffner'i çağırarak terör örgütü yandaşlarının Bern'de Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ı hedef alan miting düzenlemesinden duyulan rahatsızlığı iletti. 
 
Bakanlık kaynakları, İsviçre'nin başkenti Bern'de terör örgütü PKK  yandaşlarınca miting düzenlenmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterildiği  pankartın açılmasına ilişkin, dün Ankara dışında olan İsviçre'nin Ankara  Büyükelçisi Haffner'in Bakanlığa davet edildiğini belirtti.
 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener'in saat  15.00'te görüştüğü Haffner'e, duyulan rahatsızlığı bir kez daha dile getirdiği  aktarıldı.
 
Kaynaklar, Haffner'e suçluların gecikmeksizin tespit edilerek adalet  önüne çıkartılması ve hak ettikleri cezaya çarptırılmaları, ayrıca bundan böyle  benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması yönündeki  beklentinin bildirildiğini kaydetti.
 
Dışişleri Bakanlığı, dün İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter  Haffner'in şehir dışında olması nedeniyle İsviçre Elçi Müsteşarını çağırarak  Türkiye'nin konuyla ilgili tepkisini iletmişti. Bakanlığa saat 19.00'da gelen  İsviçreli yetkiliye, Bern'de düzenlenen miting ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik  eylemlerin protesto edildiği bildirilmişti.

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