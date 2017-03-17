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İSVİÇRE'DEN TÜRKİYE'YE RET !

İsviçre'den Türkiye'ye ret !

İsviçre, ''Erdoğan'a hakaret'' iddiasıyla bir kişinin soruşturulmasını talep eden Türkiye'yi reddetti.

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İsviçre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sosyal medyada hakaret ettiği öne sürülen bir kişinin soruşturulması için Türkiye’den gelen yasal yardım talebini reddetti. Açıklamada, söz konusu sosyal medya yorumlarının İsviçre yasalarına göre ifade özgürlüğü kapsamında olduğu vurgulandı.

İsviçre yönetimi, yabancı savcılara söz konusu iddiaların ülke içinde de suç sayılması halinde yardımcı oluyor. İsviçre Adalaet Bakanlığı sözcüsü de, Türkiye’nin yardım talep ettiği vakanın İsviçre yasalarına göre suç teşkil etmediğini vurguladı. Sözcü, “Eğer İsviçre’de bir hükümet yetkilisine siyasi tartışma kapsamında benzer eleştiriler yöneltilseydi, bu duruma ifade özgürlüğü kapsamında hoşgörü gösterilirdi” açıklaması yaptı.

Sözcü, Türkiye hükümetinin ‘Erdoğan’a hakaret’ kapsamında yasal yardım istediği vakadaki sözleri sarf eden kişinin adını açıklamadı. Ancak sözcü, üç kişi hakkında daha benzer talepler bulunduğu ve vakaların ayrı ayrı değerlendirileceğini söyledi.

İsviçre hükümetinin verilerine göre, ülkede yaklaşık 68 bin Türkiye kökenli yaşıyor.

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