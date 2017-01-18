İTALYA BEŞİK GİBİ SALLANDI ! PEŞ PEŞE DEPREMLER...

İtalya beşik gibi sallandı ! Peş peşe depremler...

İtalya'da art arda 3 deprem meydana geldi. Güvenlik gereçeksiyle metrolar tahliye edildi.

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İtalya'nın başkenti Roma'nın 100 kilometre doğusunda 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Roma'da güvenlik amacıyla metro boşaltıldı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, İtalya'nın başkenti Roma'nın 100 kilometre doğusunda 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliğinin yerin 40 kilometre altında olduğu belirtiliyor. 

Deprem sonrası başkent Roma'da güvenlik amacıyla metro boşaltıldı. 

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi bugün İtalya'nın orta kesimlerinde art arda üç deprem meydana geldiğini açıkladı. İlk deprem 5.3 büyüklüğünde meydana geldi.

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