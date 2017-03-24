  • İğrenç olay ! Öğretmen erkek öğrencisiyle otomobilde yakalandı
  • Osmanlı torunu Nilhan Osmanoğlu'ndan Atatürk çıkışı
  • ''Tavan fiyat yüzünden 20 bin kişi işsiz kalır''
  • Amerika'ya gitmek zorlaşıyor
  • Tacizci adama linç girişimi !

İTALYA UÇUŞLARDA ELEKTRONİK CİHAZ KISITLAMASI GETİRMEYECEK

İtalya uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması getirmeyecek

İtalya, ABD ve İngiltere'nin uçak kabinlerinde bazı ülkeler için getirdiği elektronik cihaz kısıtlamasını, ülkeye yapılan uçuşlarda uygulamama kararı aldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, İtalyan Havayolu Ulaşımı ve Havaalanları Güvenliği Bakanlıklararası Komitesi (CISA) ve İtalyan Sivil Havacılık Kurumu (ENAC), bugün yaptığı toplantıyla ABD ve İngiltere'nin, aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelerden yapılacak uçuşlarda kabin içine yönelik aldığı yeni güvenlik önlemlerini ele aldı. 

Haberde, İtalyan sivil havacılık yetkililerinin yaptığı değerlendirmede, söz konusu ülkelerden İtalya'ya yönelik uçuşlarda ABD ve İngiltere'nin uygulamaya koyduğu gibi bir kısıtlamaya gerek olmadığına karar verildiği bildirildi.

Bu kararla, güvenlik önlemlerinde herhangi bir değişikliğe gitmeyen İtalya'da, mevcut kuralların süreceği, bununla CISA'nın yine güvenliğe ilişkin süreci gözlemlemeye devam edeceği belirtildi.

ABD, aralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'nın da bulunduğu 8 ülkedeki 10 havalimanından, İngiltere ise Türkiye dahil 6 ülkeden gelen direkt uçuşlarda kabin içine dizüstü ve tablet bilgisayarla normalden büyük cep telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıklamıştı.

AA
494
-
Akın Öztürk'ün emir subayı beraat ettiAkın Öztürk'ün emir subayı beraat etti
Topbaş, Erdoğan'ın uyarısından sonra harekete geçtiTopbaş, Erdoğan'ın uyarısından sonra harekete geçti
Cem Yılmaz teklif etti, Ebru Şallı kabul ettiCem Yılmaz teklif etti, Ebru Şallı kabul etti
Deste deste parayla fotoğraf çektirmişti, tutuklandıDeste deste parayla fotoğraf çektirmişti, tutuklandı
Kütahyalı'nın sözleri Paşaları birbirine düşürdüKütahyalı'nın sözleri Paşaları birbirine düşürdü
Bor yabancının eline geçebilir mi ?Bor yabancının eline geçebilir mi ?
Bozdağ'dan bomba gibi sözler 'Bozdağ'dan bomba gibi sözler '
''Eşimle ilişkisi vardı'' deyip bıçakladı''Eşimle ilişkisi vardı'' deyip bıçakladı
Ali Gül neden tutuklandı ?Ali Gül neden tutuklandı ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS