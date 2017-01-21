İtalya'daki çığ faciasında bir mucize daha

Roma’nın kuzey doğusunda ve Roma’ya 180 kilometre uzaklıktaki Gran Sasso dağları bölgesinde, 18 Ocak’ta meydana gelen depremin ardından dağ oteli Hotel Rigopiano’ya çığ düşmüştü. Çığın altında kalanlardan son olarak 5 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Otel yıkıntısının altında halen mahsur kalan kişiler için kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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