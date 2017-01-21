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İTALYA'DAKİ ÇIĞ FACİASINDA BİR MUCİZE DAHA

İtalya'daki çığ faciasında bir mucize daha

İtalya’da bir dağ otelinde düşen çığın altında kalanlardan 5 kişi daha kurtarıldı.

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Roma’nın kuzey doğusunda ve Roma’ya 180 kilometre uzaklıktaki Gran Sasso dağları bölgesinde, 18 Ocak’ta meydana gelen depremin ardından dağ oteli Hotel Rigopiano’ya çığ düşmüştü. Çığın altında kalanlardan son olarak 5 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Otel yıkıntısının altında halen mahsur kalan kişiler için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İHA
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