İtalya'yı depremin ardından çığ vurdu

İtalya'da dün en büyüğü 5.7 büyüklüğünde art arda meydana gelen depremler çığı tetikledi. İtalya'da dün 1 saat içinde meydana gelen 4 depremin ardından Pescara kentinde bulunan Otel Rigopiano'ya çığ düştü. Çığ felaketinde en az 30 kişinin öldüğü iddia edildi.

İtalya'nın iç kesimlerindeki tarihi Amatriçe kasabasında dün art arda 3 deprem meydana gelmişti. Söz konusu depremin bölgede çığı tetiklemesi sonrası butik bir otelde felaket yaşandı.



Otelin üzerine çığın düşmesi nedeniyle en az 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İTALYA 5.7'LİK DEPREMLE SARSILMIŞTI

İtalya'nın başkenti Roma'nın 100 kilometre doğusunda en büyüğü 5.7 büyüklüğünde üç deprem meydana gelmiş ve deprem sonrası Roma'da güvenlik amacıyla metro boşaltılmıştı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, İtalya'nın başkenti Roma'nın 100 kilometre doğusunda 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin merkez üssünün İtalya'nın iç kesimlerinde yer alan tarihi Amatriçe kasabası olduğu belirtiliyor.

Depremin derinliğinin yerin 40 kilometre altında olduğu açıklandı.

Deprem sonrası başkent Roma'da güvenlik amacıyla metro boşaltıldı.

ART ARDA 3 DEPREM

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi bugün İtalya'nın orta kesimlerinde art arda üç deprem meydana geldiğini açıkladı. İlk deprem 5.3, ikinci deprem ise 5.4 büyüklüğünde meydana geldi.

299 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ



İtalya'da geçtiğimiz yıl ağustos ayında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde 299 kişi yaşamını yitirmişti. Lazio, Abruzzo ve Marche kentlerini etkileyen depremde yüzlerce bina yerle bir olmuştu.