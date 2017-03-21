İtfaiye gelene kadar böyle bekledi

Erzurum'da direksiyon hakimiyetini kaybederek 1,5 metre derinliğindeki su birikintisine arabasıyla düşen genci yüzme bilmediği için yanındaki arkadaşı arabanın üzerine çıkardı. İtfaiye gelene kadar aracın üzerinde bekleyen genç, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Erzurum-Erzincan karayolunun 1. Organize Sanayi bölgesinde, İsrafil Ö. yönetimindeki 25 FK 861 plakalı Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su birikintisine düştü.

Otomobilde bulunan Ü.P, otomobilden çıkarak yüzme bilmeyen araç sürücüsü Ö'yü de otomobilin üzerine çıkardı. Daha sonra sudan çıkan Ü.P, olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Otomobilinin üzerinde bekleyen İsrafil Ö. ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada hafif yaralanan İsrafil Ö, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada bazı vatandaşlar, kurtarma çalışmalarını cep telefonlarıyla kaydetti. Bazıları ise önceden önlem alınmadığı gerekçesiyle belediye yetkililerine tepki gösterdi.