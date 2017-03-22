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İTİRAFÇI FETÖ SANIĞININ HAPİS CEZASI DÜŞÜRÜLDÜ

İtirafçı FETÖ sanığının hapis cezası düşürüldü

Kütahya'da FETÖ'den tutuklanan iş adamı Necati Öztürk, itirafçı olması nedeniyle hapis cezası 1 yıl 10 aya indirildi.

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Kütahya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan işadamı Necati Öztürk, yargılandığı mahkemece önce 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ardından itirafçı olması nedeniyle etkin pişmanlık yasasından yararlandırılıp, duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak cezası 1 yıl 10 ay 15 güne indirildi.

FETÖ/PDY operasyonunda Kütahya'nın Gediz İlçesinde gözaltına alınıp çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan işadamı Necati Öztürk hakkında Kütahya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Etkin pişmanlık yasasından yararlanan Öztürk, FETÖ'nün Gediz ve Kütahya'daki örgüt yapılanmasıyla ilgili itiraflarda bulundu.

Tutuklu sanık Necati Öztürk'ün yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı. 2'nci Ağır Ceza Mahkeme heyeti Necati Öztürk'ü önce silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı, ardından itirafçı olması nedeniyle Öztürk'ü etkin pişmanlık yasasından yararlandırıp, duruşmalardaki iyi halini de göz önünde bulundurarak cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne indirip tahliyesine karar verdi.

DHA
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