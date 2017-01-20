İTÜ'DE FETÖ OPERASYONU

İTÜ'de FETÖ operasyonu

İstanbul Teknik Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu başlatıldı.

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FETÖ/PDY'nin İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki (İTÜ) akademik yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada, 37 öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde belirlenen adreslere giden polis ekiplerinin 37 şüphelinin adreslerinde arama yaptığı da öğrenildi.

DHA
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