İTÜ'de FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY'nin İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki (İTÜ) akademik yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada, 37 öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde belirlenen adreslere giden polis ekiplerinin 37 şüphelinin adreslerinde arama yaptığı da öğrenildi.