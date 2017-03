Ivana Sert eski eşiyle mahkemelik oldu

İvana Sert’in sık sık aşk hayatıyla gündeme gelmesi hala soyadını kullandığı eski eşi Yurdal Sert’i kızdırdı. Ünlü işadamı, ‘Benim iş hayatımı zedeliyor’ diyerek soyadını kullanmaması için İvana’ya dava açtı.



Takvim'den Halil Çilingir'in özel haberine göre sosyetik işadamı Yurdal Sert'le 10 yıllık evliliği 2013'te olaylı bir şekilde biten ünlü ikoncan, boşansa da eşinin soyadını kullanmaya devam etti.

Boşanmanın ardından Yurdal Sert, eski eşinin soyadını kullanmasını istemeyince Sırp asıllı Moda yorumcusu da 2014'te İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Hem eşinin soyadıyla tanınıp bir marka olduğu hem de evlenmeden önceki soyadı 'Smiljkovic'in telaffuzunun zorluğu nedeniyle başvurusu uygun görülen ünlü ikoncanın sevinci kısa sürdü.

'GURURUM İNCİNDİ'

Eski eşinin ilişkilerinin erkeklik gururunu incittiğini gerekçe gösteren Sert, Yargıtay'a gidip kararın iptalini istedi. Bunun üzerine işadamıyla konuşup durumu tatlıya bağlayan ünlü ikoncanın rallici Can Çelebi'yle yaşadığı aşk da onu soyadından edeceğe benziyor… Geçtiğimiz hafta İvana Sert'le 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Can Çelebi eğlenmek için gittikleri İstanbul'daki bir gece kulübünde kıskançlık yüzünden birbirine girince Yurdal Sert, yeniden devreye girdi. Hâlâ kendi soyadını taşıyan eski eşinin sevgilisiyle yaşadığı olaydan rahatsız olan işadamı, iddiaya göre düğmeye bastı ve ikoncana yeniden dava açtı. Yakın çevresine "İvana'nın sevgilileriyle yaşadığı kriz benim iş dünyasındaki itibarımı da zedeliyor. Sonuçta halen Sert soyadını kullanıyor ve artık buna bir son vermenin zamanı geldi" dediği öğrenildi. İvana Sert'in 10 yaşındaki oğulları Ateş'i sık sık Can Çelebi'yle bir araya getirmesinden de hoşnut olmayan ünlü işadamının bu son hamlesiyle ikoncanın nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

KIZDIRAN FOTOĞRAF

İvana Sert, sevgilisi Can Çelebi ve oğlu Ateş'le birlikte sık sık objektiflere poz verip haber olmuştu. Oğlunun Can Çelebi'yle birlikte görüntülenmesinin de Yurdal Sert'i çılgına çevirdiği öğrenildi.

Ivana Sert kimdir?

İvana Sert, 1981 Belgrad Sırbistan doğumludur. Boyu 1,67 olmakla birlikte 55 kilodur. Eski manken, stilist ve moda tasarımcısıdır. Yurdal Sert ile evliydi, boşanma davası aldatan eş olan yurdal sert tarafından açılmıştır.

16 yaşına kadar bale ve piyano eğitimi almış olmasına rağmen mankenlik yapmakta karar almış ve mankenliğe başlamıştır.

Sıbistanda 'Belgrad Güzeli' seçildikten sonra, Miss Yugoslavya'ya katılır ve ardından Türkiye'de düzenlenen Miss Globe'a davet edilir.

Türkiye'ye geldiğinde bir sürü talihsizlik yaşamış, Bütün valizleri Sırbistan'da kalmış, final günü de kafasını duvara çarpmış ve üç dikiş atılmış, dikişleri alan doktorun da tacizine uğramıştır.

Bütün bu olaylardan sonra ve avrupa da Türkiye bakış açısı da eklenince "Aslında Türkiye'den o zamanlar çok korkuyordum çünkü dünya Türkiye'ye çok başka bir gözle bakıyor. Ama şimdi aşığım buraya; burası ilk ülkem, Sırbistan ikinci sırada.." diyebilmektedir.

İş adamı Yurdal Sert ile evliliğinden 1 oğlu vardır.