  • İsviçre'de Türkiye karşıtı çirkin gösteri
  • Atatürk'ün yerine Erdoğan'ı koydu, ortalık karıştı
  • Flaş iddia: Başbakan Yıldırım, Hollanda Başbakanı ile buluşacak
  • Akılalmaz olay ! Nükleer ''tespih'' yatalak etti, üstüne davalık oldu
  • Türkiye'den Hollanda için yaptırım kararı

IVANA SERT: ''KOVULMADIM TATİL YAPTIM''

Ivana Sert: ''Kovulmadım tatil yaptım''

Ivana Sert, 'İşte Benim Stilim' yarışmasından ‘kovulduğu’ yönündeki iddialara yanıt verdi: 'Kovulmadım, tatil yaptım'

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Jürisi olduğu ‘İşte Benim Stilim’ adlı yarışmada diğer jürilerden Nur Yerlitaş ile çalışma günleri nedeniyle tartışan ve bu yüzden yapımcılar tarafından işine son verildiği konuşulan Ivana Sert, ‘Kovuldu’ haberlerine tepki gösterdi.

Önceki gün Optimum Outlet AVM’de, kadınlara tarz giyinmenin ipuçlarını veren ünlü isim, konuyla ilgili sorular üzerine “Hayır, kovulmadım. Programdan ayrılmadım... Yeni bölümlerde izleyiciyle buluşacağım. Üç gün tatil yaptım. Bölümleri bensiz çektiler ama yenilerinde olacağım” dedi.

Nur Yerlitaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ben çekimlerin hafta sonu yapılmasını istedim, İvana ise hafta içi... O yüzden anlaşmazlık yaşadık ve tartıştık” demişti.

514
-
Eşine tecavüz eden koca için istenen ceza belli olduEşine tecavüz eden koca için istenen ceza belli oldu
YGS'yi 1 dakikayla kaçıran gence sürpriz !YGS'yi 1 dakikayla kaçıran gence sürpriz !
''Hollanda polisi bize köpeklerle saldırdı''''Hollanda polisi bize köpeklerle saldırdı''
Klasik otomobilini Bahçeli'ye hediye edecekKlasik otomobilini Bahçeli'ye hediye edecek
HOLLANDA BAŞBAKANI'NDAN TÜRKİYE AÇIKLAMASIHOLLANDA BAŞBAKANI'NDAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Songül Karlı'dan kürtaj itirafıSongül Karlı'dan kürtaj itirafı
Kara Harp Okulu açılış töreni ilklere sahne olduKara Harp Okulu açılış töreni ilklere sahne oldu
İzdivaç programları için de KHK geliyorİzdivaç programları için de KHK geliyor
Onur Özbizerdik adliyeye sevk edildiOnur Özbizerdik adliyeye sevk edildi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS