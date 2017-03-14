Ivana Sert: ''Kovulmadım tatil yaptım''

Jürisi olduğu ‘İşte Benim Stilim’ adlı yarışmada diğer jürilerden Nur Yerlitaş ile çalışma günleri nedeniyle tartışan ve bu yüzden yapımcılar tarafından işine son verildiği konuşulan Ivana Sert, ‘Kovuldu’ haberlerine tepki gösterdi.
Önceki gün Optimum Outlet AVM’de, kadınlara tarz giyinmenin ipuçlarını veren ünlü isim, konuyla ilgili sorular üzerine “Hayır, kovulmadım. Programdan ayrılmadım... Yeni bölümlerde izleyiciyle buluşacağım. Üç gün tatil yaptım. Bölümleri bensiz çektiler ama yenilerinde olacağım” dedi.
Nur Yerlitaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ben çekimlerin hafta sonu yapılmasını istedim, İvana ise hafta içi... O yüzden anlaşmazlık yaşadık ve tartıştık” demişti.
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IVANA SERT: ''KOVULMADIM TATİL YAPTIM''
Ivana Sert, 'İşte Benim Stilim' yarışmasından ‘kovulduğu’ yönündeki iddialara yanıt verdi: 'Kovulmadım, tatil yaptım'
Jürisi olduğu ‘İşte Benim Stilim’ adlı yarışmada diğer jürilerden Nur Yerlitaş ile çalışma günleri nedeniyle tartışan ve bu yüzden yapımcılar tarafından işine son verildiği konuşulan Ivana Sert, ‘Kovuldu’ haberlerine tepki gösterdi.
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