Ivanka Trump'a bir boykot daha

ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump, iş hayatında zor günler geçiriyor. ABD'nin lüks moda perakendecilerinden Nordstrom ve Neiman Marcus'un, Ivanka Trump'ın kreasyonlarını satmama kararının ardından TJ Maxx ve Marshalls frmaları da Ivanka'yı boykot etme kararı aldı.

Firmanın, Trump'a ait bazı ürünleri çöpe attığı, geri kalanları ise rafların gerisine sakladığı belirtildi. New York Times gazetesinin haberine göre; "TJX Companies" bünyesindeki şirketler, çalışanlarına yazılı açıklama göndererek, Trump'ın kızının ürünlerinin raflardan kaldırılması çağrısı yaptı.

NY Times'a konuşan bir mağaza çalışanı, ilk kez bir markanın kıyafetlerinin çöpe atıldığını gördüğünü söyledi. Önceki gün gelen boykot haberlerine Ivanka'nın başkan babası Donald Trump sert tepki göstermişti. Donald Trump; Twitter üzerinden paylaştığı mesajda "Kızım Ivanka'ya Nordstrom tarafından büyük bir haksızlık yapıldı. O mükemmel bir insan ve beni her zaman doğru olan şeyi yapmak için yönlendiriyor. Rezalet!" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ı destekleyen sosyal medya kullanıcıları Nordstrom'u boykot etme kararı aldıklarını açıkladı.