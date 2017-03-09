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IVANKA TRUMP'IN İŞLERİ BİR AÇILDI PİR AÇILDI

Ivanka Trump'ın işleri bir açıldı pir açıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka, kendi adını verdiği moda markasıyla rekor kırıyor.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın adını taşıyan ürünler son 1 ayda satış patlaması yaşadı.

Ivanka Trump'ın moda firmasının başkanı Abigail Klem, şirketin tarihinde "en iyi performans gösterdiği haftaları" yaşadıklarını söyledi.

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Bir e-ticaret sitesi Trump'ın Ocak ile Şubat arasındaki satışlarının yüzde 346, geçen yıla kıyasla ise yüzde 557 arttığını söyledi. Sitenin ABD'deki sözcüsü Sarah Tanner "Bir ay içinde bu kadar büyük bir sıçrama daha önce görülmüş bir şey değil. Bu büyük bir sürpriz oldu" dedi.

Ivanka Trump ürünlerinin genel olarak New York, Teksas ve Kaliforniya'da yaşayan ve yıllık geliri 60 bin ile 100 bin dolar arasında değişen kadınlar tarafından satın alındığı belirtildi.

Şirket yetkilileri ayrıca, Trump ailesinin ürünlerine karşı uygulanmaya çalışılan boykotun da satışları arttırmış olabileceğini söyledi.

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Geçtiğimiz günlerde Donald Trump'ın danışmanlarından Kelyanne Conway'in Beyaz Saray'da yaptığı bir röportajda Ivanka Trump'ın ürünlerini övmesi ABD'de etik tartışması başlatmıştı.

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Etik tartışmalarının ardından Trump ürünlerine karşı boykot kampanyaları düzenlenmiş, bazı mağazalar ise düşük satış rakamları nedeniyle Ivanka Trump'ın ürünlerine satıştan kaldırmıştı.

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