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İZDİVAÇ PROGRAMI SUNUCULARI ANLAŞMAYI BOZDU

İzdivaç programı sunucuları anlaşmayı bozdu

Esra Erol, Zuhal Topal ve Seda Sayan'ın sunduğu izdivaç programları yeni yılın ilk haftasında yayınlanmayacaktı ancak sürpriz bir karar alındı.

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Esra Erol, Zuhal Topal ve Seda Sayan izdivaç programlarının yeni yılın ilk haftasında yayınlanmaması kararını almışlardı ama...

MedyaRadar'da yer alan özel habere göre Esra Erol, Zuhal Topal ve Seda Sayan arasında yapılan bir görüşme sonrasında izdivaç programlarının yeni yılın ilk haftasında yayınlanmaması kararı alınmıştı.

Buna göre 2017 yılının ilk haftasında evlilik programları yayında olmayacak, 9 Ocak 2017 tarihi itibariyle yeniden yayına başlayacaklardı.

Ancak 3 isim Reina Katliamı'nın ardından bu kararı dün yeniden masaya yatırdı ve "hayatın devamı için" programların da devam etmesi yolunda ortak görüşe vardı.

Buna göre üç sunucu arasında daha önce yapılan centilmenlik anlaşması rafa kaldırıldı ve yayınların bugünden itibaren devamına karar verildi.

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