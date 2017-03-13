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İZDİVAÇ PROGRAMLARI İÇİN DE KHK GELİYOR

İzdivaç programları için de KHK geliyor

Skandalların eksik olmadığı izdivaç programlarının yayından kaldırılması için kararname hazırlıklarının başladığı öne sürüldü.

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AK Parti Hükümeti artan şikayetler üzerine izdivaç programları için kolları sıvadı.

Ekranlarda izlenme rekorları kıran ama bir o kadar da şikayet alıp tepkiye yol açan "izdivaç/evlilik" programları da OHAL kapsamında yayınlanan KHK'lara konu olacak.

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu bugünkü köşe yazısında yeni bir KHK ile izdivaç programlarının yasaklanacağını belirtti.

Eyüboğlu, "TBMM'de evlilik programlarını araştırması için kurulan komisyonla bu işin uzayacağı düşünüldüğünden sorunu kökten çözmek için harekete geçti hükümet. Evlilik programlarını yasaklayacak Kanun Hükmünde Kararname (KHK) için hazırlıklar başladı" diye yazdı

ALT KOMİSYONDA ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Diğer yandan evlilik/izdivaç programlarının aile kurumuna olumsuz etkilerinin araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan alt komisyon çalışmaları da sürüyor.

KIŞ LASTİĞİ SONRASI İZDİVAÇ PROGRAMI

Hatırlanacağı gibi 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL sonrası yayınlanan KHK'lara daha önce "kış lastiği" düzenlemesi de girmiş ve KHK'ya kış lastiği uygulamasının girmesi çokça eleştiri almıştı.

Kanun Hükmünde Kararname'ye izdivaç programlarının da girecek olması yine benzer bir tartışmayı beraberinde getirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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