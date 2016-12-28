İZDİVAÇ PROGRAMLARI YENİ YILIN İLK HAFTASINDA YOK

İzdivaç programları yeni yılın ilk haftasında yok

Esra Erol, Zuhal Topal ve Seda Sayan'ın sunduğu izdivaç programları, yeni yılın ilk haftası yayınlanmayacak

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Esra Erol, Zuhal Topal ve Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı evlilik programları, 2017'nin ilk haftasında ekranlarda olmayacak.

REKLAM GELİRLERİ DÜŞTÜ

Medyaradar'ın haberine göre; bu kararın nedeni olarak, yeni yılın ilk haftasında izdivaç programlarında reklam gelirlerinin düşmesi gösterildi.

9 OCAK'TA YAYINLANACAKLAR

Üç sunucunun yaptığı centilmenlik anlaşması uyarınca izdivaç programları 9 Ocak'tan itibaren yayına başlayacak.

DAHA ÖNCE DE TRANSFER YASAĞI GETİRMİŞLERDİ

Bu anlaşma izdivaç programları arasında ilk değil. Daha önce de evlilik programları ortak bir karara varmış, gelin ve damat adaylarının transfer edilmeyeceği açıklanmıştı.

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