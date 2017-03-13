İzdivaç programları yolun sonuna geldi

Milliyet gazetesi magazin yazarı Ali Eyüboğlu, tartışılan evlilik programları için bomba bir kulis bilgiyi köşesinde paylaştı. Eyüboğlu'nun aktardığına göre izdivaç programlarının yasaklanması için KHK hazırlıkları başladı.

RTÜK'e şikayet yağmuru yağdığı, reyting için türlü numaraların çevrildiği evlilik programlarının sonu mu geliyor? Hedefteki programlar için çarpıcı bir kulis gündeme bomba gibi düşecek.

Eyüboglu, "İzdivaçlar için KH Kararname" başlıklı yazısında, sağlam olduğunu söylediği haber kaynağından aldığı bilgiyi köşesinde böyle duyurdu:

KHK İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

"Telefonu açtım, hoş beş faslı uzun sürmedi, hemen konuya girdi: “Havaalanındayım, birazdan uçağa bineceğim. Aklımdayken arayayım dedim. Yazdıkları senaryo ve yaptıkları kurgularla seyircileri kandıran evlilik programlarıyla uğraşıyorsun ya, bomba bir kulis haberi vereyim dedim sana.

TBMM’de evlilik programlarını araştırması için kurulan komisyonla bu işin uzayacağı düşünüldüğünden sorunu kökten çözmek için harekete geçti hükümet. Evlilik programlarını yasaklayacak Kanun Hükmünde Kararname (KHK) için hazırlıklar başladı.”

Çoğu kanunun etki-tepki çerçevesinde çıktığı Türkiye’de bu “kulis bilgisi” şaşırttı mı beni? Hayır. Cumartesi günü yazmıştım TBMM’nin evlilik programlarını araştırması için kurduğu Alt Komisyon’un ilk tespitini.

RTÜK’ün kestiği idari para cezalarının yıldırmadığı evlilik programları için yeni yaptırımlar olması gerektiğine dikkat çekti komisyon? Peki yeni yaptırımlar nasıl olacak?

NE ZAMAN ÇIKACAK?

Komisyon çalışmasını bitirip, rapor yazacak. Sonra konu Meclis’e gelecek. RTÜK Yasası’nda yapılacak değişiklik kabul edilecek. Kanun, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. En iyimser tahminle bir yıldan önce olmaz bu. Oysa Olağanüstü Hal’in hükümete verdiği yetkilerden biri,

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma. TBMM’nin RTÜK Kanunu’nda yapacağı değişikliği beklemeden hükümet bu adımı atar mı? Eylül 2017’de başlayacak yayın döneminde evlendirmeyen evlilik programlarının ekranlarda olması istenmiyorsa, atılacak tek adım bu.

Okullar kapanınca “yaz tatili”ne çıkacak izdivaçlardan hakkında TBMM’nin vereceği karar beklenecekse o başka…"