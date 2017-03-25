İzdivaçta gelin stüdyoyu terk etti

Locanın sevilen çifti Serkan ile Esin arasında geçtiğimiz gün canlı yayında başlayan kriz dün de artarak devam etti.

Esin, hafta sonu Serkan’ın annesiyle tanışmak istediğini açıkladı. Serkan ise "Biz daha bir haftadır birbirimizi tanıyoruz. Seni bu kadar erken ailemle tanıştıramam” diyerek, net bir şekilde tavrını ortaya koydu.



Gelin adayı Esin, Serkan’ın canlı yayında farklı, dışarıda farklı davrandığını iddia edince, sunucu Zuhal Topal araya girdi. Topal'ın "Nasıl bir değişiklikten bahsediyorsun? Öyle bir konuşuyorsunuz ki yanlış anlaşılmaya müsait cümleler kuruyorsunuz. Söylediğiniz cümlelere açıklık getirin ki insanlar sizi yanlış anlamasınlar” sözlerine Esin, "Serkan bana dışarıda sıcak, burada mesafeli davranıyor. Kendimi istenmiyor gibi hissediyorum" karşılığını verdi.

Canlı yayında şok tepkiye rağmen Serkan geri adım atmadı. Bunun üzerine Esin'in, stüdyoyu terk etmesi herkesi şaşırttı.