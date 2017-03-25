  • Amerika-Rusya PYD ile kol kola
  • Sosyal medyada linç ettiler
  • Şehidi pasta yaptılar
  • Bakan'dan kıdem tazminatı açıklaması
  • TSK PKK'ya bomba yağdırdı

İZDİVAÇTA GELİN STÜDYOYU TERK ETTİ

İzdivaçta gelin stüdyoyu terk etti

Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan “Zuhal Topal’la” programına, Serkan ile Esin arasında yaşanan kriz damgasını vurdu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Locanın sevilen çifti Serkan ile Esin arasında geçtiğimiz gün canlı yayında başlayan kriz dün de artarak devam etti.

Esin, hafta sonu Serkan’ın annesiyle tanışmak istediğini açıkladı. Serkan ise "Biz daha bir haftadır birbirimizi tanıyoruz. Seni bu kadar erken ailemle tanıştıramam” diyerek, net bir şekilde tavrını ortaya koydu. 
 
Gelin adayı Esin, Serkan’ın canlı yayında farklı, dışarıda farklı davrandığını iddia edince, sunucu Zuhal Topal araya girdi. Topal'ın "Nasıl bir değişiklikten bahsediyorsun? Öyle bir konuşuyorsunuz ki yanlış anlaşılmaya müsait cümleler kuruyorsunuz. Söylediğiniz cümlelere açıklık getirin ki insanlar sizi yanlış anlamasınlar” sözlerine Esin, "Serkan bana dışarıda sıcak, burada mesafeli davranıyor. Kendimi istenmiyor gibi hissediyorum" karşılığını verdi.

Canlı yayında şok tepkiye rağmen Serkan geri adım atmadı. Bunun üzerine Esin'in, stüdyoyu terk etmesi herkesi şaşırttı.

100
-
Merkel'den Erdoğan'a sürpriz cevabıMerkel'den Erdoğan'a sürpriz cevabı
Ak Parti'nin anketçisinden sok açıklamalarAk Parti'nin anketçisinden sok açıklamalar
Yiğit Bulut'a 850 bin TL'lik makam aracı Meclis gündemindeYiğit Bulut'a 850 bin TL'lik makam aracı Meclis gündeminde
Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi referandum anketiAvrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi referandum anketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya sert sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya sert sözler
Kılıçdaroğlu oğluna kız isteyecekKılıçdaroğlu oğluna kız isteyecek
Rusya ile krizlerin biri bitmeden diğeri başlıyorRusya ile krizlerin biri bitmeden diğeri başlıyor
Ece Seçkin makyajsız halini paylaştıEce Seçkin makyajsız halini paylaştı
PKK'dan küstah tehdit: ''Şerefsiz Kürtler''PKK'dan küstah tehdit: ''Şerefsiz Kürtler''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS