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İZDİVAÇTA İTİRAF: ''HANİFE'YE AŞIK DEĞİLİM''

İzdivaçta itiraf: ''Hanife'ye aşık değilim''

Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan "Zuhal Topal’la" programında, birlikte konsere giden Hanife-Serkan çiftinden şok açıklamalar geldi.

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Hanife ile birlikte Yaşar konserine giden damat adayı Serkan, "Onun eğlenceli yönünü bilmiyordum. Konser sayesinde bu yönünü gördüm” dedi.

"ZAMANA İHTİYACIM VAR" 

Sunucu Zuhal Topal, Hanife’nin konser sonrası ağladığını öğrenince "Neden ağladın?" sorusunu yöneltti. Hanife, "Serkan’ın, bir anı bir anını tutmuyor. Bir taraftan çok ilgili, diğer taraftan çok soğuk” yanıtını verdi. Serkan ise "Aşık olur mu, olmaz mı diye üzerimde baskı var.  Şu anda Hanife’ye aşık değilim. Zamana ihtiyacım var” şeklinde konuştu.

Bu arada Hanife, Serkan’a onun için özel yaptırdığı başında S ve H harfleri olan tesbih hediye etti. Serkan’ın, aldığı hediye karşısında dahi tepki vermemesine sinirlenen Hanife, "Bu durumdan, verdiğim değerin karşılığını görememekten sıkıldım" dedi.  

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