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İZİN ALIP KAZMAYA BAŞLADILAR, DUYAN KOŞTU

İzin alıp kazmaya başladılar, duyan koştu

Artvin'de define aramak için izin alan 6 kişi kazı başlattı.

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Artvin'in Yusufeli İlçesi Cala Mevkii Bağözü mahallesinde 6 kişi ortaklaşa define arama için izin alarak kazı yapmaya başladı.

30 gün süre aldıkları öğrenilen Barış Demirci, İbrahim Demirci, Ahmet Özer, İbrahim Demirci ve ve 2 yabancı uyruklu kişinin define araması yaptırttığı bölgede 3 ton altın olduğu iddia ediliyor. İlk etapta 12 metre aşağıya doğru kazı yapılacağı ve ardından ellerindeki haritaya göre bir tünele ulaşılacağı öğrenildi. Dün başlayan kazılarda ilk 7 metre tamamlandı. Bugün sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarla günün sonunda 12 metrelik kazının tamamlanacağı düşünülüyor.

Öte yandan Yusufeli halkı ise kazı yapılan yeri panayır alanına çevirdi. Herkes kazının sonunda ne olacağını merakla bekliyor.

İHA
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