İzmir Emniyeti'nde görev değişikliği

İzmir Emniyet Müdürlüğünde aralarında il emniyet müdür yardımcıları ile şube ve ilçe müdürlerinin de bulunduğu bazı yöneticilerin görev yerleri değiştirildi.

İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 26 Ekim'de İzmir'e atanan Hüseyin Aşkın, daha önce açıklanan terfi ve tayinlerin ardından bazı birimlerde değişikliğe gitti.

Vali Erol Ayyıldız'ın onayıyla, 26 il emniyet müdür yardımcılığı ile 74 ilçe ve şube müdürlüğüne yeni görevlendirme yapıldı. Özellikle Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine önemli darbelerin vurulduğu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine yeni müdürler atandı.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın yeni ekibinde Asayiş Şube Müdürü, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürü, Çocuk Şube Müdürü ve Özel Kalem Büro Amirinin de kadın olması dikkati çekti.