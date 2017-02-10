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İZMİR LİMANI VARLIK FONU'NA DEVREDİLDİ !

İzmir Limanı Varlık Fonu'na devredildi !

İzmir Limanı, kiralama, devretme veya satma yetkisiyle Varlık Fonu'na devredildi.

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İzmir Limanı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kiralama, devretme veya satma yetkisiyle Varlık Fonu’na devredildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2007 yılından beri özelleştirilme çalışmaları devam eden İzmir Limanı, Varlık Fonu’na devredildi. Devir işlemlerinin resmi yazı ile durumun ilgili kurum ve kuruluşlara bildirildiği ifade edilirken, Varlık Fonu’nun limanı kiralamaya, devretmeye veya satmaya yetkisinin bulunduğu belirtildi.

TCDD’ye bağlı İzmir Limanı’nın 49 yıllığına özelleştirilmesi için 3 Mayıs 2007’de açılan ihaleyi Hutchison, Global ve EİB LİMAŞ, 1 milyar 275 milyon dolar bedelle kazanmasına rağmen açılan dava süreci 29 ay devam etmiş, Danıştay ise yürütmeyi durdurma kararı vermişti. İkinci ihale ise 21 Eylül 2012’de düzenlenmiş, yeni planlamada limana yapılması düşünülen AVM’ye yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri tepki göstermişti. Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 3’üncü kez imar revizyonu yapılarak geçen Haziran ayında askıya çıkarılan planlamaya Konak Belediyesi itirazda bulunmuş, ancak özelleştirme idaresi itirazı reddetmişti.

DHA
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