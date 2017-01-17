İZMİR MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU: 41 GÖZALTI

İzmir merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 41 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, Ankara, Muğla, İstanbul ile Isparta'da haklarında yakalama kararı bulunan 56 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheli Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Şüphelilerin kapatılan Öze Doğru Eğitim ve Dayanışma Derneği'nin faaliyetleri kapsamında örgüt adına bağış toplayarak FETÖ/PDY'e finans sağladıkları, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları, örgüt propagandası faaliyetlerine katıldıkları iddia edildi.

Üniversite öğrencilerine yönelik faaliyette bulunan derneğin tanıtım görüntülerinde, ağlarına düşürdükleri gençlere "dünyaya nizam verecek bir dimağ" şeklinde tanımlamalar yapılarak motive etmeye çalıştığı ifade edildi.

AA
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