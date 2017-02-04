İZMİR SALDIRISI PKK-FETÖ İTTİFAKI ÇIKTI

İzmir saldırısı PKK-FETÖ ittifakı çıktı

İzmir Adliyesi'ne düzenlenen hain saldırıda patlatılan aracı teröristlere satan Arslantürk FETÖ’den tutuklandı.

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İzmir Adliyesi'ne düzenlenen ve polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu saldırının FETÖ- PKK ittifakıyla yapıldığı ortaya çıktı. PKK'lı iki teröristin ölü olarak ele geçirildiği saldırıda üst aklın FETÖ olduğuna dair somut veriler elde edilmişti. Teröristlerden birinin roketatarla FETÖ soruşturmalarını yürüten C Blok ikinci kattaki savcıları vurmayı hedeflediği tespit edilmişti. Saldırıda öldürülen PKK'lı teröristler Mustafa Çoban ile 'Pir Doğan Ararat' kod adlı Enis Yıldırım'ın saldırı sonrası adliye önündeki ikinci bir araç ile kaçmayı planladıkları belirlenmişti.

'İNTERNETTEN SATTIM ' DEMİŞTİ
Sabah'tan Fatih Şendil'in haberine göre; PKK'lı iki teröriste, adliye önünde patlattıkları aracı A.K. isimli PKK'lının verdiği tespit edildi. A.K.'nin saldırıdan önce Kuzey Irak'a kaçtığı belirlenirken aracı PKK'lı A.K.'ye satan kişinin Kürşat Arslantürk olduğu belirlendi. Bu kişinin FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle saldırıdan bir hafta sonra tutuklanan Arslantürk'ün uygulamayı yoğun kullanan üyelerin yer aldığı 'kırmızı' ByLock listesinde olduğu tespit edildi. Saldırı sonrası gözaltına alınan Arslantürk aracı internetten sattığını söylemişti. Ancak yapılan araştırmada Arslantürk'ün birçok kez A.K. ile telefonda görüşüp buluştuğu ortaya çıktı

Sabah
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